Pêche mondiale : les poissons de la discorde

Quel impact le réchauffement des océans a-t-il déjà eu ces dernières décennies sur la répartition des stocks de poissons ?

Les poissons sont des organismes ectothermes : leur température interne dépend de la température de l’eau. Si celle-ci change, elle va d’abord avoir un impact physiologique sur eux : plus l’eau sera chaude, plus les populations de poissons vont arriver à maturité rapidement et tendre à devenir plus petites. Et si leurs proies ne grandissent pas aussi rapidement qu’elles, certaines populations risquent l’effondrement.

Ensuite il y a l’impact spatial ou biogéographique. Les poissons ont trois choix. Soit ils ne peuvent rien faire et ils vont souffrir du changement climatique et voir leurs effectifs se réduire jusqu’à l’effondrement. Soit ils descendent dans la colonne d’eau en quête d’un environnement plus optimal mais cela signifie faire face à plus de pression et à moins d’oxygène. Soit ils vont gagner de plus hautes latitudes. C’est un phénomène qu’on a commencé à observer concrètement à partir des années 1980 et qui s’est accéléré depuis. Sur les côtes orientales et occidentales du Canada, on commence ainsi à voir des espèces tropicales comme les poissons lune. En Europe, la morue est un autre exemple emblématique : son centre de distribution, qui se trouvait en mer du Nord, commence à se déplacer en mer de Norvège.

À quel rythme s’effectuent ces migrations ?

On estime que les poissons se déplacent vers les pôles au rythme de 30 km à plus de 100 km par décennie en moyenne, en fonction de l’écologie des espèces. Mais ces migrations vont mécaniquement créer des effets de trafic avec des bouchons qui vont engendrer une énorme compétition entre les espèces. Côté européen, toutes les espèces côtières par exemple vont passer par les côtes norvégiennes et côté américain, par les détroits de Béring et du Labrador. De plus, dans l’hémisphère sud, toutes les espèces côtières vont se retrouver coincées en Patagonie ou en Afrique du sud, car les terres du continent antarctique se trouvent beaucoup trop loin pour qu’elles puissent les atteindre. Quant aux espèces qui parviendront aux pôles, elles devront toujours faire face à six mois de nuit par an. Est-ce qu’elle seront capables de s’y adapter ?

Votre étude s’est penchée sur l’impact de ces migrations sur les stocks de poisson partagés entre deux ou plusieurs pays. Quelles sont ses conclusions ?

Plus de 30% des stocks de poissons mondiaux sont transfrontaliers, soit avec la haute mer soit entre plusieurs pays. D’après nos projections, 23% de ces stocks partagés vont changer de distribution naturelle d’ici à 2030, quel que soit le scénario de changement climatique, ce qui va affecter 78% des Zones Économiques Exclusives (les ZEE sont des zones maritimes situées entre les eaux territoriales et les eaux internationales, sur lesquelles les États disposent d’un droit d’exploitation exclusif des ressources, ndlr). Et ces changements de distribution vont augmenter de façon exponentielle d’ici à 2100, où ils toucheront 45% des stocks, et affecteront 81% des pays du monde.

Or, on ne parle pas d’espèces représentant des petits enjeux économiques, mais de morues, d’espadons, de thon jaunes ou de thons rouges de l’Atlantique. Ces derniers se négocient des centaines de milliers d’euros par individu, avec un record en millions de dollars en 2019. En terme de revenus globaux, la pêche transfrontalière a représenté 76 milliards de dollars (près de 70 milliards d’euros, ndlr) entre 2005 et 2010.

Qui seront les États qui vont bénéficier de cette nouvelle cartographie des ressources halieutiques, et les grands perdants ?

Plus les pays sont situés vers le nord, plus ils seront gagnants et plus ils se trouvent vers les Tropiques, plus ils seront perdants. C’est le grand paradoxe du réchauffement climatique : les pays du Nord, qui sont les plus gros émetteurs de CO2, souffrent le moins du réchauffement et inversement. Dans l’hémisphère nord, toute la bande des pays tempérés avant le pôle – en particulier la Norvège, la Russie, le Canada et les États-Unis – va profiter de ces changements. Dans l’hémisphère sud, Argentine, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud vont bénéficier de cette nouvelle manne un temps. Mais la latitude moyenne de certains d’entre eux n’est pas si importante : ils vont d’abord gagner des stocks de poissons, puis ceux-ci vont s’effondrer, les poissons continuant à migrer, comme en Nouvelle-Zélande.

Les pays de la bande des Tropiques vont être les grands perdants, tels le Mexique, l’Équateur, les pays méditerranéens et la Corne de l’Afrique. D’ici à 2030, la ZEE de la Guyane française pourrait perdre entre 43 et 54% de ses stocks transfrontaliers, celle des Maldives, de 47 à 61% d’entre eux et le Brésil environ 70%. La situation risque d’être particulièrement catastrophique aux Philippines, en Indonésie et en Micronésie, où la pêche représente la ressource principale.

Il y a toutefois une dimension que notre étude ne prend pas en compte : la capacité des gens à s’adapter aux nouvelles espèces de poissons qui pourraient arriver et n’ont encore jamais été exploitées. Sans parler de la capacité des espèces à s’adapter à ces nouveaux environnements. Nos travaux concernent 9000 espèces, or il en existe plus de 19000 dans le monde, la moitié d’entre elles n’étant pas ou très peu exploitées.