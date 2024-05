Protéger les mangroves, une solution pérenne pour atténuer le changement climatique

Après des décennies à étudier des écosystèmes aquatiques, Bernardino met désormais l’accent sur les mangroves. Il fait partie des explorateurs National Geographic dans le cadre de l'expédition co-financée par la National Geographic Society et Rolex, la Perpetual Planet Amazon Expedition , une série de projets de recherches scientifiques couvrant le bassin de l’Amazone.

Les mangroves sont des arbres et arbustes côtiers caractérisés par leurs racines noueuses et exposées. Elles prospèrent dans des endroits où d’autres plantes ne poussent pas : là où les rivières rencontrent les océans dans les régions tropicales et subtropicales, généralement dans de l’eau saumâtre, mais parfois dans de l’eau douce.