Une station météo vient d'être installée à 50 mètres du sommet de l’Everest

Mais avant que l’on ait le temps de réparer ces instruments, le Covid a stoppé net toute activité sur le flanc sud de l’Everest. Ce n’est que l’an dernier que Tenzing et un autre sherpa ont enfin pu retourner voir le réseau de près pour y effectuer les premières opérations de maintenance officielles.

Dans les stations de moindre altitude, ils ont installé de nouveaux capteurs, remplacé les batteries et inspecté les pièces et les boulons. Tenzing a ensuite grimpé jusqu’à la station du Balcon pour y évaluer les dégâts et récupérer l’enregistreur de données.

Mais il n’était pas au bout de ses peines. L’équipe avait déjà commencé à prévoir le remplacement de l’équipement détruit par une station météo de meilleur calibre. Tenzing devait donc aller inspecter un nouvel endroit susceptible de l’accueillir situé bien plus haut encore. Il a donc poussé vers le sommet jusqu’à Bishop Rock, point de repère nommé en l’honneur de Barry Bishop, membre de la première expédition américaine à avoir gravi l’Everest en 1963 et ancien auteur pour National Geographic. La nouvelle station météo la plus haute du monde allait donc être mise sur pieds à 8 810 mètres d’altitude, soit à peine 50 mètres à la verticale sous le sommet.

TEST DE LA NOUVELLE STATION MÉTÉO AU MONT WASHINGTON

Le terme « station météo automatisée » est quelque peu trompeur car chacune d’entre elles doit être régulièrement entretenue par des techniciens humains. Dans ces conditions extrêmes, tout composant qui bouge finit par tomber en panne.

Keith Garrett en sait quelque chose. En tant que directeur technologique de l’Observatoire météorologique du mont Washington, dans le New Hampshire, il s’occupe d’un réseau de 18 stations météo automatisées disposées à travers les montagnes Blanches. Situé sur la trajectoire de trois tempêtes majeures et à seulement 160 kilomètres de l’Atlantique, le mont Washington enregistre régulièrement des vents dépassant les 150 kilomètres par heure, et ce plus de 100 jours par an.

« Nous voyons alors des capteurs qui s’arrachent sec, avec le bouclier antiradiation en mille morceaux, commente-t-il. En fait, j’essaie de trouver ne serait-ce qu’une seule chose qui n’ait pas cassé. »

Tout cela faisait du mont Washington le terrain d’essai idéal pour notre équipe qui était en train d’élaborer la deuxième génération de ses stations météorologiques himalayennes.