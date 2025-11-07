On retrouve (aussi) des tonnes de pesticides dans les nuages

De plus, la présence de pesticides dans la pluie ne dépend pas uniquement de leur concentration dans les nuages. En tombant, les gouttes d’eau peuvent capter des composés présents dans la colonne d’air, un phénomène connu sous le nom de lessivage atmosphérique. Enfin, les gouttelettes des nuages possèdent une forte réactivité chimique. Elles agissent comme « de véritables réacteurs », où les pesticides peuvent se dégrader sous l’action de la lumière et d’agents oxydants.

« Quels que soient les processus de dégradation, [ils génèrent] des molécules secondaires qui, en général, sont tout aussi toxiques que les molécules de départ. Et ces molécules secondaires vont, elles aussi, migrer », prévient Jean-Marc Bonmatin. « Les nuages sont des transporteurs », ajoute-t-il. « L’ordre de grandeur des zones susceptibles d’être contaminées par leur intermédiaire est complètement différent de celui qu’on observait auparavant ». Ces composés peuvent ainsi affecter des régions situées bien au-delà des zones agricoles directement concernées.

« DES TONNES DE PESTICIDES »

À partir des données recueillies sur leurs échantillons, les chercheurs ont tenté d’évaluer la masse totale de pesticides potentiellement présents dans les nuages survolant la France métropolitaine. « Pour cela, nous avons pris le parti de formuler une hypothèse importante, à savoir que la concentration mesurée dans les nuages puydomois est représentative des nuages de basse altitude présents sur l’ensemble du territoire français. C’est discutable, certes, mais probablement pas si éloigné de la vérité », reconnaît Angelica Bianco.

Leur estimation se situe entre six et cent quarante tonnes de pesticides. « Il faut savoir que les nuages contiennent énormément d’eau, de l’ordre du milliard de tonnes, mais, personnellement et naïvement, je ne pensais pas trouver des tonnes de pesticides ! », confie la chercheuse. « Au-delà des chiffres, l’essentiel est la prise de conscience collective de l’ampleur de la pollution que nous apportons dans l’environnement ».

Pour Jean-Marc Bonmatin, bien que « les modèles utilisés restent imprécis par manque de données », ces résultats sont particulièrement préoccupants. « Ce ne sont pas des grammes, ni des kilos [...] mais des dizaines, voire des centaines de tonnes de pesticides qui se baladent au-dessus de nos têtes et qui vont, un jour ou l’autre, forcément retomber avec la pluie », avertit-il. « Cela montre deux choses. Un : quand on met des pesticides quelque part, on en retrouve partout. Deux : les évaluations faites par les autorités sur la base des dossiers constitués par les fabricants de pesticides afin d’homologuer ces produits sont particulièrement légères et trop permissives, puisqu’elles ne prennent pas en compte ce type de pollution par exemple ».

Le chercheur rappelle que « les pesticides utilisés depuis près de cinquante ans sont particulièrement solides » et se dégradent très lentement. Lorsqu’ils retombent avec les précipitations, ces composés s’infiltrent dans les sols, rejoignent les eaux de surface puis les nappes souterraines, avant de se retrouver jusque dans l’eau du robinet. « S’il pleut des pesticides, forcément, on les retrouve un jour ou l’autre dans les eaux potables », souligne-t-il.

« Ce qui est choquant, c’est que lorsque le monde agricole utilise des pesticides, il empoisonne tout le reste. Et ça, ce n’est pas acceptable », déplore Jean-Marc Bonmatin. Pour le toxicologue, la solution est claire. « Si l’on veut protéger les populations, le seul moyen, ce n’est pas de détourner les nuages, c’est d’empêcher les traitements ». En France, près de 300 pesticides sont encore employés, auxquels s’ajoutent « au moins trois fois plus de métabolites », ces composés issus de leur dégradation. Leur toxicité à long terme reste pour beaucoup encore mal connue. « Les herbicides, fongicides et insecticides n'ont pas de cible spécifique mais agissent sur une multitude d'espèce dites non-cibles, dont l'humain », poursuit-il.