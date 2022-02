Pollution chimique : la cinquième limite planétaire vient d'être franchie

« On meurt étouffés de nos produits chimiques et plastiques » a écrit l’ancien directeur exécutif du Haut Conseil pour le Climat, Olivier Fontan sur Twitter après la parution de la nouvelle étude signée par 14 chercheur.euse.s du Stockolm Resilience Center dans la revue médicale Environmental Science & Technology.

En 2009, une équipe internationale de 26 chercheur.euse.s a publié des travaux de recherches menés par le professeur suédois Johan Rockströ du Stockholm Resilience Center, portant sur les neuf limites planétaires à ne pas dépasser pour permettre de réguler la biosphère. Il est question de seuils que l’humanité doit respecter pour que l’écosystème planétaire puisse se développer durablement.

Parmi ces limites planétaires, « ces neuf processus biophysiques qui, ensemble, régulent la stabilité de la planète » sont le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, les changements d’utilisation des sols, l’acidification des océans, l’utilisation mondiale de l’eau, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère, l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère.

En 2009, trois d’entre elles avaient déjà été dépassées. Le changement climatique dépassant le seuil fixé entre 1,6 et 2,8 tonnes de CO2 émises par personne par an, augmentant considérablement les émissions de gaz à effet de serre. L’érosion de la biodiversité a également dépassé le seuil du taux d’extinction d’espèces animales et végétales. Les expert.e.s parlent désormais de « sixième extinction de masse ». Enfin, la perturbation du cycle de l’azote et du phosphore, provoquant la hausse du rejet de ces éléments dans l’eau et la perturbation des océans et des milieux aquatiques naturels.

En 2015, le modèle conceptuel des limites planétaires évolue et une nouvelle limite est franchie, celle du changement d’utilisation des sols. Elle concerne essentiellement la surexploitation de forêts pour les transformer en terres agricoles, menant à la réduction des habitats et à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Cette année, la cinquième des neuf limites a été dépassée et elle concerne la pollution chimique et l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère. En d’autres termes, il est question des trop nombreux plastiques, micro-plastiques et autres produits chimiques produits quotidiennement à un rythme effréné dans le monde entier.

« Notre capacité à comprendre la toxicité de ces produits dans l'environnement et l'impact des produits chimiques est très, très limitée. […] Au cours des vingt dernières années, nous avons acquis une bonne compréhension de 65 produits chimiques sur environ 350 000 » témoigne Bethanie Carney Almroth, écotoxicologue et co-autrice de l’étude.