Pollution : quand les pieuvres s'approprient nos déchets

Ces images sous-marines nous renseignent aussi sur les espèces concernées et le type de matériaux choisis. Même si cette approche basée sur la science participative ne nous permet pas une étude approfondie du phénomène, comme l’éventuelle ingestion des déchets, c’est une méthode précieuse et bon marché pour combler nos connaissances lacunaires sur le sujet. »

La plupart des clichés, qui datent de 2018 à 2021, ont été pris dans des eaux peu profondes, à l'exception de quelques photographies réalisées par des ROV, des véhicules sous-marins téléguidés, entre 100 et 400 m. Leur étude a permis d'identifier 24 espèces de poulpes recourant à des déchets. Les bouteilles en verre constituaient les objets les plus fréquemment utilisés, suivis de détritus en plastique et de cannettes en métal. Les animaux privilégient sans doute le verre car il est plus abondant que le plastique au fond des océans. Plus dense que celui-ci, il coule plus aisément que ce dernier, qui tend plutôt à flotter et à se fragmenter avec l'abrasion de l'eau.

L'usage massif de ces déchets serait lié à une crise du logement. Les coquillages sont moins nombreux dans les écosystèmes marins, en raison des prélèvements auxquels se livrent les touristes et les locaux pour fabriquer des souvenirs, mais aussi de l'acidification des océans, qui réduit la taille des coquillages. Selon les chercheurs, leur raréfaction pourrait avoir conduit les pieuvres à se tourner vers les détritus qui, eux, n'ont cessé d'augmenter ces dernières décennies. Les poulpes se sont adaptés à cette évolution au point que la disponibilité des déchets influe désormais sur les aires de répartition de certaines espèces, comme la pieuvre commune (Octopus vulgaris) et la pieuvre géante du Pacifique (Enteroctopus dofleini).

Pour une espèce, l’expédient ne relève même plus du pis-aller mais d'un recours systématique : un nouveau poulpe pygmée, Paroctopus cthulu, décrit récemment à Ilha Grande, au Brésil, a été observé exclusivement dans des habitats constitués de détritus, en particulier des cannettes de bière, jetées en abondance depuis les bateaux de touristes.