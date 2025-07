L’océan s'assombrit (et c'est un problème)

En haute mer, « il peut y avoir des profondeurs de mélange plus faibles, ou des quantités de sels nutritifs plus importantes qui remontent en surface à la fin de l’hiver, ce qui entraîne une production de chlorophylle plus élevée », souligne-t-il. La chlorophylle « est un pigment […] qui permet de réaliser la photosynthèse, [c’est-à-dire] de transformer des composés minéraux en matière organique utilisable. […] Dans les océans, toute la matière organique est produite [par le phytoplancton] dans la zone photique, et sert ensuite à alimenter le réseau trophique », autrement dit la chaîne alimentaire marine.

Selon le chercheur, « en hiver, l’océan n’est pas stratifié [au large] : température et densité sont homogènes sur toute la colonne d’eau, au moins jusqu’à 200 mètres de profondeur. [Cela permet aux] sels nutritifs présents en profondeur de remonter vers la surface. […] Au printemps, l’augmentation du rayonnement solaire réchauffe la couche d’eau superficielle, qui s’isole progressivement des couches plus profondes. Le [phytoplancton] présent dans cette couche éclairée peut alors se développer », ce qui aurait été moins efficace si la colonne d’eau était restée complètement homogène.

Pour Marc Sourisseau, « on a deux tendances opposées : au large, une augmentation de la chlorophylle, et près des côtes, une baisse. Mais dans le même temps, on constate aussi une augmentation de la turbidité [de l’eau dans les zones côtières], qui [contribue] à son assombrissement », et qui peut être liée à des changements dans les pratiques agricoles.

Vincent Doumeizel affirme que l’assombrissement des océans est « la conséquence directe de l’eutrophisation. […] Les causes les plus graves sont sur la zone côtière, qui reçoit l’essentiel des impacts humains. […] Les excès de nutriments et de polluants vont avoir pour conséquence de nourrir certains types de phytoplancton, qui vont proliférer en surface et assombrir les océans ».

La gestion des rivières, des engrais et des eaux usées joue un rôle clé dans cette turbidité côtière. Marc Sourisseau estime que « l’on arrive quand même à contrôler [ces facteurs au niveau des côtes] » et que « tout n’est pas non plus piloté par les processus globaux. […] Quand on réduit nos apports en sels nutritifs, en nutriments apportés par les fleuves, on a tendance à voir une baisse de la quantité de chlorophylle en surface. […] Nous, sur la partie France métropolitaine, on est plutôt sur un [éclaircissement] de la couleur de l’eau […] depuis maintenant une dizaine ou quinzaine d’années ». Selon l’étude, dans d’autres régions, environ 10 % de la surface océanique se serait également éclaircie au cours des vingt dernières années, notamment dans une vaste zone de l’océan Atlantique. Les causes d'un tel phénomène restent encore à élucider.

LES CONSÉQUENCES SUR LES ÉCOSYSTÈMES MARINS ET LE CLIMAT

Les auteurs rappellent que « la diversité et l’interaction complexe de ces facteurs rendent toute quantification exhaustive des causes de l’assombrissement extrêmement difficile et hors du périmètre de cette étude ». Marc Sourisseau explique que les algorithmes interprétant les données satellitaires utilisés lors de l’étude ont été appliqués à l’échelle globale, « parce qu’ils ne pouvaient pas traiter des jeux de données trop hétérogènes ». Or, selon lui, « on a besoin d’algorithmes très spécifiques pour calculer la couleur de l’eau dans chaque région ». Cela constituera une prochaine étape dans l’approfondissement de cette problématique mondiale émergente.

Pour le chercheur de l’Ifremer, l’originalité de l’étude tient à l’analyse de l’impact des variations de l’intensité lumineuse sur la profondeur de la zone photique. Sur plus de 9 % de la surface océanique mondiale, l’assombrissement est particulièrement marqué, avec une réduction de la zone photique d’au moins 50 mètres. Pour 2,6 % de cette surface, la perte dépasse même 100 mètres.