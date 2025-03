Quand les hommes prennent la chevêche des terriers sous leur aile

L’équipe de Wild at Heart espère pouvoir enlever la tente dans un mois, une fois que les oiseaux auront fait leurs nids sur place – ou plutôt en dessous. Car ces rapaces de plus en plus menacés ont évolué vers une vie souterraine. Jadis l’une des chouettes les plus abondantes du continent nord-américain, la chevêche des terriers a vu ses populations décliner brutalement ces cent cinquante dernières années. Elle figure sur la liste des espèces en danger de disparition au Canada, des espèces menacées au Mexique et en Floride, et s’est vu attribuer divers statuts de protection un peu partout dans l’Ouest américain. En cause, principalement : l’urbanisation et l’agriculture commerciale, qui retournent les terres où l’animal a l’habitude de nicher. C’est en Arizona plus que dans toute autre région du continent que ces deux maux sont les plus flagrants, en particulier dans la métropole de Phoenix. La capitale de l’État connaît l’une des croissances les plus rapides du pays avec la multiplication, à sa périphérie, de sites industriels et de centrales solaires.