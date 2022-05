Quelles sont les banques françaises les plus engagées pour le climat ?

L’argent que vous épargnez a-t-il une empreinte carbone importante ? Lorsque l’on souhaite agir pour le climat et réduire son impact sur l’environnement, on envisage rapidement de revoir ses modes de déplacement ou de limiter sa consommation de viande. Repenser sa manière d'épargner n’est pas spontané. Et pourtant, selon Alexandre Poidatz, chargé de plaidoyer financement de la transition écologique pour Oxfam, « la première empreinte carbone individuelle, sans qu’on le sache, c’est notre compte en banque. Notre argent n’est pas du tout neutre vis-à-vis du climat. C’est un levier fondamental de la transition écologique. Tous les financements d’aujourd’hui façonnent le monde de demain ».

L’argent ne dort jamais. Les produits d’épargne et tous les comptes bancaires servent à « réaliser les prêts accordés aux particuliers et aux entreprises » explique Paul Kielwasser, responsable des audits de produits financiers durables chez Novethic. Tout montant de dépôt collecté par une banque sera potentiellement prêté. « En ayant un compte en banque, dans une banque qui accorde des prêts à des entreprises du secteur des énergies fossiles, on peut considérer que notre argent fait partie de ces secteurs. »

Aujourd’hui, toute personne possédant un compte bancaire peut avoir un fort impact sur le climat, qu’il soit positif ou négatif. En 2020, un rapport d’Oxfam France alertait sur les financements de six banques françaises. Leur impact était tel que les prévisions conduisaient à un réchauffement de plus de 4°C d’ici 2100.

« Selon nos études, sur le podium des trois entreprises les plus polluantes en France en 2020, il y avait trois banques. BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole. Elles ont chacune une emprunte carbone supérieure à l’ensemble du territoire, ce qui est massif. Elles financent des projets à travers le monde […] elles continuent d’investir dans des projets d’énergies fossiles, des particuliers ou des entreprises qui ne sont pas du tout alignés avec les Accords de Paris » soutient Alexandre Poidatz.

Parmi les mauvais élèves, la Banque Populaire et la Caisse d’épargne sont également comptés parmi les pires pollueurs.

Sans le savoir, bon nombre de Français contribuent chaque jour au financement d’énergies fossiles aux quatre coins du monde, rien qu’en épargnant. D’après Paul Kielwasser, il est tout à fait possible, même sans avoir de formation ou de connaissances poussées en économie, de se renseigner et de déterminer avec sa banque les moyens d'épargner de manière plus responsable.

Alexandre Poidatz précise que depuis la parution de l’étude d’Oxfam de 2020, les choses ont quelque peu évolué. Certaines banques ont pris des décisions radicales. « En 2021, la Banque Postale et le Crédit Mutuel ont pris des engagements dans la bonne direction. La Banque Postale s’est engagée à ne plus financer les énergies fossiles depuis octobre 2021, ce qui change complètement la donne. C’est la première banque de cette taille dans le monde entier qui s’engage là-dessus. »

L’enjeu est encore de comprendre à quoi sert notre argent, une fois qu’il est placé. D’après le chargé de plaidoyer financement de la transition écologique pour Oxfam, « c’est le gros problème. Dans les placements très spécifiques que l’on fait, l’enjeu est de comprendre où va notre épargne, et quelle est la politique générale de la banque, à qui elle va accorder des prêts ? On est souvent face à des acteurs bancaires qui ne sont pas transparents sur les investissements et les financements ».