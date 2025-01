Tuer des millions de prédateurs peut-il sauver les oiseaux de Nouvelle-Zélande ?

Le sentier, escarpé, était envahi par la végétation, et glissant à cause de la pluie. J’ai dû m’agripper aux arbres pour ne pas dévaler au bas de la montagne. Nous étions au printemps et, dans cette réserve forestière du nord de la Nouvelle-Zélande, des oisillons étaient prêts à éclore. Je participais à une opération bénévole visant à les protéger d’un prédateur invasif impitoyable, et j’avais préparé mon sac à dos en conséquence – en y glissant des sachets de mort-aux-rats au parfum d’orange.