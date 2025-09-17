Le changement climatique commence à bouleverser le rythme saisonnier des arbres

De plus, « si la sécheresse est plus précoce, cela impacte d’autant plus la croissance de l’arbre puisqu’il pousse surtout au printemps et en début d’été, plutôt qu’en fin de saison », explique Catherine Massonnet. « Pour le débourrement de printemps, le bourgeon a besoin de s’endormir et de s’endurcir. Il lui faut une période de froid avant d’accumuler la chaleur qui déclenchera sa date d’éclosion. On ne sait pas si le réchauffement, avec des hivers de plus en plus doux, ne risque pas de perturber ce processus de débourrement par manque de froid », ajoute-t-elle.

Au début de sa carrière, Nathalie Bréda se rappelle « que l’on disait que l’allongement de la saison de végétation était une des raisons pour lesquelles les arbres poussaient de mieux en mieux ». Aujourd’hui, cette tendance est en train de s’inverser. « On a quand même des étés très secs et, en l’absence d’eau en quantité suffisante, on perd cet effet bénéfique sur la croissance et sur la durée de la saison de végétation », assure la spécialiste.

UNE FIN DE SAISON AVANCÉE…

Le réchauffement climatique affecte également la fin de la saison de végétation des arbres, qu’il peut avancer ou retarder. « On a des sécheresses l'été qui font que, parfois, on a une sénescence foliaire précoce, comme cette année, avec un jaunissement des feuilles dès la fin de l'été », souligne Catherine Massonnet. Dans ce cas précis, les processus physiologiques à l’origine du dessèchement et du changement de couleur des feuilles ne sont pas les mêmes que lors d’un automne normal.

Habituellement, en automne, la photopériode, c’est-à-dire la durée d’ensoleillement, diminue à mesure que les jours raccourcissent. Cela réduit la photosynthèse et donc la production de chlorophylle. Les feuilles perdent alors leur vert et se parent de teintes rouges ou jaunes. Moins efficaces pour produire de l’énergie et plus vulnérables au froid, notamment au gel, elles finissent par tomber.

Cet été, le phénomène a été différent et résulte d’abord d’un fort ensoleillement. En cas d’excès de rayonnement lumineux, un mécanisme de défense, qui protège la feuille du stress oxydatif, modifie l’équilibre entre les pigments : la chlorophylle de couleur verte et les autres pigments jaunes, orangés ou rouges.