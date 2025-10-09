Hexane : comment ce solvant dérivé du pétrole s’est-il retrouvé dans nos assiettes ?

De son côté, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) avait déjà évalué la toxicité du n-hexane en 2014, mettant en évidence ses effets neurotoxiques chez les travailleurs exposés. Ces alertes ont mobilisé de nombreux acteurs autour du dossier de l’hexane. Outre l’enquête de Guillaume Coudray sur le sujet, « on voit également des politiques s’en saisir, [à l’image] du député Richard Ramos qui va lancer une mission d’information parlementaire sur le sujet », précise Sandy Olivar Calvo. Enfin, le 7 octobre dernier, vingt-huit médecins, chercheurs et experts ont signé une tribune dans Le Monde pour alerter sur les dangers liés à l’utilisation de l’hexane dans l’agroalimentaire.

NEUROTOXIQUE AVÉRÉ ET POTENTIEL REPROTOXIQUE

« L’hexane est un hydrocarbure facilement absorbé par l’organisme, avant d’être transformé dans certains organes, [comme] le foie, en un métabolite appelé 2,5-hexanedione », explique Xavier Coumoul. « Ce dernier cible le système nerveux, en particulier les neurones [et plus précisément] leurs axones. Cela conduit à des neuropathies périphériques observées en milieu professionnel, dues à des expositions à fortes doses. Rien pour l’instant à ma connaissance pour la population générale. Les données humaines solides concernent surtout l’inhalation professionnelle, [sous forme] de vapeurs », souligne-t-il. Pour Sandy Olivar Calvo, « quelle que soit la manière dont il est incorporé, l’hexane se transforme d’une façon qui engendre des effets neurotoxiques avérés. [...] Le fait que l’hexane soit un neurotoxique est incontestable, bien que l’industrie agroalimentaire veuille semer le doute là-dessus ».

« De la même manière, [il a été montré que l’hexane] entraîne une reprotoxicité à fortes doses chez les rongeurs », poursuit le toxicologue. « Dans la littérature scientifique, il y a des suspicions très fortes des effets reprotoxiques chez l'homme et chez la femme », ajoute Sandy Olivar Calvo, via une atteinte de la spermatogenèse et des ovocytes. Elle rappelle que l’hexane est classé parmi les substances CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) par l’ECHA, l’Agence européenne des produits chimiques.

L’hexane s’ajoute ainsi à d’autres contaminants issus de la pétrochimie ou des pesticides. Pour Xavier Coumoul, on peut craindre un effet cumulatif de ces expositions multiples. « De plus en plus d’effets de mélange sont révélés à faibles doses. L’exposome est ici un point clé de réflexion. Toutefois, à ma connaissance, rien n’est démontré à ce stade », explique-t-il. « Pour la communauté scientifique, surtout en toxicologie, il est difficile [de réagir plus tôt] car l’exposome chimique [représente] environ 100 000 molécules, sans compter les métabolites, etc. Il y a peu de toxicologues et on ne peut pas tout étudier, d’autant plus que la plupart du temps les scandales sont découverts a posteriori ».

« Les risques d’exposition [à l'hexane] sont réels, les risques sanitaires plus difficiles à caractériser. Mieux vaut être prudent d’autant qu’il semble exister d’autres méthodes d’extraction », souligne Xavier Coumoul. « Je n’emploierais pas à ce stade le terme de “scandale sanitaire” car il n’existe pas de preuve d’un effet sanitaire lié à la consommation de produits alimentaires. [En revanche,] ce qui est scandaleux, c’est l’absence de transparence et le défaut d’information », explique-t-il.

« UNE RÉGLEMENTATION FAIBLE ET OBSOLÈTE »