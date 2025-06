Tara Polar Station : le laboratoire flottant français partira à la découverte de l’Arctique à l’été 2026

À terre, « un consortium scientifique, regroupant plus de trente laboratoires basés de douze pays et plus de cinquante scientifiques [est mobilisé] pour définir le programme de la première expédition », explique Clémentine Moulin. « Il n’y aura que six scientifiques sur le bateau qui vont devoir, en fait, faire le programme et les protocoles, et satisfaire [le groupe] à terre. […] Les scientifiques qui embarquent sur la Tara Polar Station n’embarqueront pas [seulement] pour leur recherche, mais pour l’intégralité du consortium », souligne-t-elle. La Tara Polar Station a été spécialement conçue pour faire de la recherche : « le consortium scientifique a été à nos côtés tout au long de la conception de ce bateau », affirme la coordinatrice. Ce navire est « beaucoup mieux réfléchi en termes de science » que la précédente goélette Tara, notamment grâce à des équipements comme la moon pool, un tube de 1,60 mètre de diamètre permettant de « déployer des instruments directement depuis le bateau ».

Pour Martin Vancoppenolle, la Tara Polar Station est « un bateau unique parce qu’il possède plusieurs qualités incroyables ». « La première, c’est qu’il est adapté à la fois aux conditions des océans glacés et libres de glace », comme ceux que connaît l’Arctique au fil de son cycle saisonnier. La Tara Polar Station a été conçue pour résister à la pression de la banquise, puisqu’elle passera 90 % de son temps prise dans les glaces, avançant d’environ 10 km par jour, et à des températures extrêmes pouvant atteindre -52 °C. Clémentine Moulin précise qu’elle sera néanmoins capable de naviguer de manière autonome jusqu’à son point de mise en glace. « La deuxième [qualité], c’est qu’il peut rester suffisamment longtemps sur la banquise », jusqu’à 500 jours consécutifs, grâce à une conception économe en carburant, poursuit Martin Vancoppenolle. Affranchie des contraintes de ravitaillement, « la station Tara va pouvoir rester au même endroit pendant une année complète au moins », à un coût bien moindre que celui des autres navires opérant dans la région. « Cela va permettre de répéter pendant dix, vingt, peut-être plus, trente ans, des cycles saisonniers d’étude d’évolution » de la banquise, ajoute-t-il.

Cette année 2025 est cruciale pour la station polaire : elle est consacrée à toute une batterie de tests avant la première dérive dans le froid et la nuit polaires. La préparation d’une telle expédition a soulevé des défis techniques, scientifiques, humains et financiers. Selon Clémentine Moulin, il a fallu réfléchir à « comment [réunir] des scientifiques, de différentes disciplines et nationalités pour créer un programme commun ». Sur le plan financier, le projet a été cofinancé par l’État français et l’Union européenne. Dans le cadre du programme d’investissement France 2030, la station polaire de la Fondation Tara est financée à hauteur de 13 millions d’euros, sur un budget total de 21 millions. Clémentine Moulin précise que « la fondation est encore en train de chercher les financements pour assurer l’exploitation du navire dans les années à venir ».

L’impact écologique de la Tara Polar Station reste bien moindre que celui des brise-glaces traditionnels déployés en Arctique, même s’il n’est pas totalement neutre. « Ce sont des questions sur lesquelles, à la fondation, on veut être exemplaires, mais on n’est pas dupes non plus », affirme la coordinatrice des expéditions. La Tara Polar Station est un navire à propulsion doté d’un moteur utilisant un carburant biosourcé, issu du recyclage d’huiles de cuisson. Des panneaux solaires et une éolienne, installés à bord, permettront d’alimenter les batteries du bateau. « On a fait en sorte [que le navire puisse dériver pendant] trois heures sans groupe électrogène, juste en tenant sur les batteries, dans le but de faire des prélèvements atmosphériques », non contaminés par la pollution liée au moteur, explique-t-elle.

DOCUMENTER L’ARCTIQUE