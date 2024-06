L'été sera chaud : une énième canicule annoncée

L'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée, et Météo France prévoit un été 2024 plus chaud que la normale, avec des températures élevées notamment dans le pourtour méditerranéen, l'Aquitaine et la vallée du Rhône. Les régions de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, et Aquitaine seront à nouveau exposées à des risques de canicule et de sécheresse.