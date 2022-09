Tout comprendre sur : El Niño

Les années dites « El Niño » ont tendance à être plus chaudes que la normale et ces événements peuvent produire des schémas météorologiques inhabituels et dramatiques dans le monde entier.

En 2016, au fur et à mesure que l'année avançait, les chercheurs de coraux du Pacifique ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Les températures relevées dans les océans autour de la Grande Barrière de Corail, en Australie, et sur des îles allant des Fidji à Hawaï, ont été très élevées - plus élevées, dans de nombreux cas, que celles jamais enregistrées auparavant.

Les coraux, qui ne supportent ni la chaleur ni le froid extrêmes, dépérissaient dans les eaux tièdes. Stressés par la chaleur, ils ont commencé à être malades et à blanchir, et dans certains cas à mourir. À la fin de la saison, sous les yeux inquiets des scientifiques, de vastes étendues de récifs du Pacifique avaient totalement blanchies.

Les océans se réchauffent rapidement et régulièrement à cause du changement climatique. Mais en 2016, ce réchauffement a été soutenu par un événement El Niño particulièrement fort, qui a contribué à précipiter la planète dans la période de douze mois la plus chaude jamais enregistrée.

Les effets des événements El Niño se répercutent sur toute la planète, modifiant les conditions météorologiques de Dakar à Delhi en passant par Boston et au-delà. Ces événements puissants se produisent naturellement, mais le changement climatique pourrait modifier leur force et leur férocité à l'avenir.

EL NIÑO, C'EST QUOI ?

Les événements El Niño ne sont en fait qu'une moitié – la moitié chaude et humide – d'un cycle météorologique naturel appelé « El Niño-oscillation australe », ou ENSO.

Pendant un événement El Niño, la surface de l'océan Pacifique tropical se réchauffe plus que d'habitude, en particulier à l'équateur et le long des côtes de l'Amérique du Sud et centrale. Le réchauffement des océans entraîne la formation de systèmes de basse pression dans l'atmosphère, ce qui donne lieu à des pluies abondantes sur les côtes occidentales des Amériques.

Lors de certains des plus célèbres El Niño, les déluges ont été si forts que des villages entiers ont glissé sur les flancs des montagnes. Lors de l'événement de 1972-1973, la température des océans a grimpé en flèche au large des côtes péruviennes, entraînant la quasi disparition de l'industrie de la pêche à l'anchois, essentielle pour le pays. Pendant le phénomène El Niño de 1997 à 1998, le pays a subi plus de 3,5 milliards de dollars de dommages aux bâtiments, aux terres agricoles et aux autres infrastructures. Et en 2016, les coraux ont blanchi dans tout le Pacifique, des inondations ont ravagé l'Amérique du Sud et des incendies alimentés par la sécheresse ont ravagé l'Australie.

Ces événements peuvent durer jusqu'à un an, mais le réchauffement tend à être le plus fort pendant les mois d'automne et d'hiver de l'hémisphère nord, c'est-à-dire d'octobre à février. En fait, cette temporalité est la source du nom du phénomène : « El Niño » signifie « petit garçon » en espagnol et fait également référence à l'enfant Jésus. Les pêcheurs d'Amérique du Sud, qui connaissent et décrivent depuis longtemps le phénomène, l'ont appelé « El Niño » parce que certains des effets les plus importants se produisent autour de Noël – et le nom est resté.

ET LA NIÑA ?

L'autre moitié du phénomène ENSO est généralement appelée « La Niña ». C'est fondamentalement le contraire d'un El Niño : les températures océaniques le long de la moitié orientale du Pacifique tropical se refroidissent et cette partie du monde s'assèche. La bande de chaleur et de pluie bascule de l'autre côté de l'océan, ce qui signifie que l'Australie, l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est deviennent plus humides et plus chaudes que d'habitude.

Les événements La Niña ont tendance à s'installer plus longtemps que ceux d'El Niño, persistant entre neuf mois et deux ans.

Les phénomène El Niño et La Niña se produisent généralement tous les deux à sept ans. Entre les deux, les températures des océans et les régimes pluviométriques se normalisent. Les schémas ne sont cependant pas parfaitement clairs : un fort El Niño ne signifie pas nécessairement que La Niña suivante sera particulièrement intense, et vice versa.

El Niño et La Niña affectent le temps bien au-delà du bassin du Pacifique. Pendant les années El Niño, par exemple, moins d'ouragans traversent l'Atlantique que d'habitude, et ceux qui le font seront probablement assez faibles. Et les modèles de précipitations changent à travers le monde : La Californie et la Corne de l'Afrique deviennent plus humides, par exemple, tandis que les pluies qui arrosent généralement l'Inde pendant la mousson s'affaiblissent et que le sous-continent indien se dessèche légèrement.

POURQUOI EL NIÑO SE PRODUIT-IL ?

Au début d'un El Niño, les alizés qui balaient habituellement la surface du Pacifique tropical s'affaiblissent. En général, ces vents poussent les eaux chaudes de surface de l'océan vers l'est, en direction de l'Asie et de l'Australie, où elles sont essentiellement rassemblées en une gigantesque piscine chaude par l'Australie au sud, l'archipel indonésien près de l'équateur et le sud-est de l'Asie.

Au cours d'une année normale, lorsque les alizés entraînent les eaux de la surface chauffée par le soleil vers l'est, en s'éloignant des limites de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, ils attirent l'eau froide des profondeurs, ce qui provoque une "remontée" des mers froides et riches en nutriments. Les alizés provoquent également généralement des remontées d'eaux profondes et froides près de l'équateur.

Au cours d'une année normale, il fait frais et pas trop pluvieux le long de la côte ouest des Amériques, et chaud et humide dans la partie ouest du Pacifique.

Mais quand les alizés s'éteignent, deux choses se produisent : Les remontées d'eau forcées par le vent, qui attirent les eaux froides vers la surface, ralentissent, et les eaux chaudes qui se sont accumulées dans la partie occidentale du bassin du Pacifique commencent à revenir vers l'est. Et à mesure que la chaleur se propage vers l'est, les alizés, qui sont en partie contrôlés par les différences de température et de pression atmosphérique entre les deux côtés du Pacifique, s'affaiblissent encore. Il y a donc un double problème : les eaux froides qui contribuent habituellement à refroidir la côte sud-américaine restent coincées sous la surface, et les vents qui contribueraient à refroidir stagnent.

Les scientifiques ne savent toujours pas exactement ce qui déclenche le cycle. Mais ils peuvent déceler très tôt les signes d'un El Niño naissant et ils ont une bonne idée de la façon dont les événements se développent une fois qu'ils sont déclenchés. Ainsi, une fois que les signes apparaissent, les scientifiques peuvent commencer à avertir le grand public qu'un El Niño est susceptible d'apparaître environ six à neuf mois plus tard.

EL NIÑO SE RENFORCE-T-IL ?

Certains modèles climatiques prévoient que le cycle ENSO s'intensifiera à mesure que la planète se réchauffera, ce qui entraînera des El Niños encore plus chauds et humides et des La Niñas plus secs, et aura des effets plus dévastateurs sur les communautés du monde entier. D'autres montrent moins d'intensification, voire aucune. Les scientifiques se sont lancés dans une course pour mieux comprendre le phénomène.

On ne sait pas encore si ce cycle s'est intensifié depuis que l'homme a commencé à réchauffer la planète en injectant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

Ce que les scientifiques peuvent dire, c'est que l'ENSO existe depuis des milliers d'années et qu'il est probable qu'il persiste encore longtemps dans le futur. Et que le cycle actuel change ou non, nous ressentirons probablement ses effets plus fortement à l'avenir.