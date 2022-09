Tout comprendre sur : l'énergie géothermique

LA PRODUCTION D'ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

Pour produire de l'électricité d'origine géothermique, des puits, parfois profonds de 1,6 kilomètre ou plus, sont forés dans des réservoirs souterrains pour y puiser de la vapeur et de l'eau très chaude qui font tourner des turbines reliées à des générateurs d'électricité. La première électricité géothermique a été produite à Larderello, en Italie, en 1904.

Il existe trois types de centrales géothermiques : à vapeur sèche, flash et binaire. La vapeur sèche, la plus ancienne technologie géothermique, extrait la vapeur des fractures du sol et l'utilise pour entraîner directement une turbine. Les installations de flashage tirent de l'eau chaude profonde, à haute pression, vers de l'eau plus froide, à basse pression. La vapeur qui résulte de ce processus est utilisée pour entraîner la turbine. Dans les installations binaires, l'eau chaude passe par un fluide secondaire avec un point d'ébullition beaucoup plus bas que l'eau. Cela provoque la transformation du fluide secondaire en vapeur, qui entraîne alors une turbine. La plupart des centrales géothermiques du futur seront des centrales binaires.

L'énergie géothermique est produite dans plus de 20 pays. Les États-Unis en sont le plus grand producteur mondial et le plus grand développement géothermique au monde est celui de The Geysers, au nord de San Francisco en Californie. En Islande, de nombreux bâtiments et même des piscines sont chauffés à l'aide d'eau chaude géothermique. L'Islande compte au moins 25 volcans actifs et de nombreuses sources chaudes et geysers.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Les avantages de la géothermie sont nombreux. Elle peut être extraite sans brûler de combustible fossile tel que le charbon, le gaz ou le pétrole. Les champs géothermiques ne produisent qu'environ un sixième du dioxyde de carbone qu'une centrale électrique alimentée au gaz naturel relativement propre produit. Les centrales binaires ne libèrent pratiquement aucune émission. Contrairement à l'énergie solaire et éolienne, l'énergie géothermique est toujours disponible, 365 jours par an. C'est aussi relativement peu coûteux ; les économies résultant de l'utilisation directe peuvent atteindre jusqu'à 80 % par rapport aux combustibles fossiles.

Mais elle pose quelques problèmes environnementaux. La principale préoccupation est la libération de sulfure d'hydrogène, un gaz qui sent l'œuf pourri à de faibles concentrations. Une autre préoccupation est l'élimination de certains fluides géothermiques, qui peuvent contenir de faibles niveaux de matières toxiques. Bien que les sites géothermiques soient capables de fournir de la chaleur pendant de nombreuses décennies, des emplacements spécifiques peuvent éventuellement se refroidir.