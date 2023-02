Tout comprendre sur les déserts

Malgré les conceptions courantes selon lesquelles les déserts sont chauds, il existe également des déserts froids. Le plus grand désert chaud du monde, le Sahara de l'Afrique du Nord, atteint des températures allant jusqu'à 50 degrés Celsius pendant la journée. Mais certains déserts sont toujours froids, comme le désert de Gobi en Asie et les déserts polaires de l'Antarctique et de l'Arctique, qui sont les plus grands du monde. D'autres sont montagneux. Seulement environ 20 % des déserts sont recouverts de sable.

Les déserts les plus secs, comme le désert d'Atacama au Chili, ont des parties qui reçoivent moins de 2 mm de précipitations par an. De tels environnements sont si rudes et surnaturels que les scientifiques les ont même étudiés à la recherche d'indices sur la vie sur Mars. D'autre part, à intervalles irréguliers, une période de pluie inhabituelle peut produire des "super floraisons", où même l'Atacama est recouvert de fleurs sauvages.

ANIMAUX ET PLANTES DU DÉSERT

Les animaux du désert ont développé des moyens de les aider à rester au frais et à utiliser moins d'eau. Les chameaux peuvent passer des semaines sans eau, et leurs narines et leurs cils forment une barrière contre le sable. De nombreux animaux du désert, comme le renard fennec, sont nocturnes et ne sortent pour chasser que lorsque le soleil brutal est descendu. Certains animaux, comme la tortue du désert, dans le sud-ouest des États-Unis, passent une grande partie de leur temps sous terre. La plupart des oiseaux du désert sont nomades, sillonnant le ciel à la recherche de nourriture. Et parmi les insectes, le scarabée du désert namibien peut récolter le brouillard de l'air pour son eau. En raison de leurs adaptations très particulières, les animaux du désert sont extrêmement vulnérables aux modifications de leur habitat.

Les plantes du désert peuvent devoir se passer d'eau douce pendant des années. Certaines plantes se sont adaptées au climat aride en faisant pousser de longues racines qui puisent l'eau dans les profondeurs du sous-sol. D'autres plantes, comme les cactus, ont des moyens particuliers de stocker et de conserver l'eau.

DÉSERTS, UTILISATION DES TERRES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUE

Certaines régions semi-arides du monde se transforment en désert à un rythme alarmant. Ce processus, connu sous le nom de désertification, n'est pas causé par la sécheresse, mais résulte généralement de la déforestation et des exigences des populations humaines qui s'installent sur les terres semi-arides. Le martèlement du sol par les sabots du bétail dans les élevages, par exemple, peut dégrader le sol et favoriser l'érosion par le vent et l'eau. Dans le nord de la Chine, l'urbanisation croissante, qui a laissé une grande partie des terres sans protection contre l'érosion éolienne et l'accumulation de sédiments provenant du désert environnant, a créé un problème de désertification, ce qui a incité le gouvernement à construire un « grand mur vert » pour se protéger de l'avancée du désert.

Dans les déserts existants, certaines espèces sont en péril à cause du changement climatique. Le réchauffement climatique menace de changer l'écologie des déserts : Des températures plus élevées peuvent produire plus d'incendies de forêt qui modifient les paysages désertiques en éliminant les arbres et les arbustes à croissance lente et en les remplaçant par des herbes à croissance rapide.

De nombreuses plantes du désert peuvent vivre des centaines d'années. Mais en Californie, l'emblématique arbre de Josué - le plus vieux jamais découvert avait 1 000 ans - pourrait ne pas survivre à un climat plus chaud, préviennent les scientifiques. Si ces arbres ne survivent pas, cela pourrait affecter des espèces telles que la teigne du yucca, qui pond ses œufs à l'intérieur de la fleur de Josué.

Les espèces d'oiseaux du désert pourraient également être menacées par le changement climatique, les vagues de chaleur entraînant une déshydratation mortelle.

Paradoxalement, les efforts déployés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète en développant l'énergie solaire ont également créé certaines tensions pour les habitats désertiques. Dans le Mojave, l'arrivée en 2013 de la centrale solaire thermique d'Ivanpah a suscité des inquiétudes quant à l'impact de l'installation sur les tortues du désert, une espèce menacée. Les défenseurs de l'environnement s'efforcent de faire en sorte que les projets d'énergie solaire de ce type puissent coexister avec la faune sauvage.

D'autres changements dans l'utilisation des terres menacent également de dégrader les habitats désertiques. La réduction des effectifs du monument national Grand Staircase-Escalante constitue une menace pour certaines des 660 espèces d'abeilles qui vivent dans la région, tandis que la perspective d'un mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique pourrait couper un tiers des 346 espèces sauvages indigènes de 50 %, ou plus, de leur aire de répartition située au sud de la frontière, y compris le mouflon d'Amérique du désert.