Tribune : "Juin 2025 doit être notre heure bleue : celle des océans"

Pour plusieurs générations de lecteurs en France et dans le monde, votre magazine a été et demeure une arme de liberté et de résolution. National Geographic, qui ouvre à l’émerveillement, est le lieu de cette attention lucide et inquiète aux splendeurs de notre planète. Par ses images et ses reportages, il forme cet usage du monde, fait de préservation et de transmission, cet humanisme fondé sur la connaissance, l’observation du monde, en lien étroit avec les scientifiques, liant les peuples pour notre planète.