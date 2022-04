Un nouvel inventaire de la biodiversité corse

Comment ont été menés les inventaires ?

On a défini les sites prioritaires à explorer avec les acteurs locaux, la collectivité territoriale de Corse, l'office de l'environnement de Corse, le parc naturel régional de Corse, le conservatoire du littoral, l'Office national des forêts et l'Office français de la biodiversité. Sur chaque site, de grandes équipes de 20 à 40 personnes ont été mises en place, composées de chercheurs et d'amateurs. Pour le milieu terrestre, la collecte s'est effectuée essentiellement avec des pièges à interception (tels des tentes malaises) et des pièges à attraction (comme les pièges lumineux) mais aussi des assiettes de couleur remplies d'eau, imitant des fleurs et les traditionnels filets et fauchoirs. Les équipes ont aussi eu recours à des pièges automatiques qu'elles ont laissés une année entière pour pouvoir observer les variations saisonnières de la faune.

Dans le milieu marin, on a procédé avec des chaluts et des dragues de petite taille pour ne pas abîmer les fonds. Il y a aussi eu beaucoup de collecte en plongée avec des aspirateurs sous-marins et des paniers de brossage, qui permettent de récupérer tous les organismes qui se logent dans les anfractuosités rocheuses et qui sont invisibles à l'œil nu même pour un naturaliste averti.

La prospection ne représente qu'une petite partie du travail. Il s'agit surtout de tamiser et de trier, car l'essentiel de la biodiversité est de petite taille. Le temps du terrain n'est pas le temps de l'identification. L'effort est dévolu à l'échantillonnage et au conditionnement des spécimens récoltés pour leur étude ultérieure et leur préservation.

À ce jour, quel est le bilan de la Planète Revisitée en Corse ?

On est sur un territoire assez exceptionnel à l'échelle de la Méditerranée. L'expédition a confirmé la grande richesse de la Corse en terme d'habitats et d'espèces présentes. Pour le volet marin, 1100 espèces ont été identifiées à chaud et 4 300 spécimens ont été gardés pour séquençage. Pour le volet terrestre, 1 750 espèces ont été identifiées et 2 200 spécimens conservés. Parmi les animaux collectés, 7 espèces nouvelles pour la science ont été identifiées, dont une espèce de guêpe. C'était une surprise de trouver de nouvelles espèces en Corse. Grâce au séquençage ADN, on va aussi pouvoir découvrir des espèces cryptiques, c'est-à-dire des espèces qui ont une morphologie semblable, mais qui sont très différentes du point de vue génétique. C'est un phénomène courant dans certains groupes, comme les mollusques marins. La collecte a aussi donné lieu à ce qu'on appelle de nouveaux enregistrements : nous avons trouvé des espèces qui existent ailleurs mais qui n'avaient pas été inventoriées en Corse, comme Vitrea diaphana, un escargot terrestre, et nous avons aussi retrouvé des espèces qui avaient été inventoriées il y a longtemps sur l'île et qui n'avaient pas été revue depuis leur description, à l'image de Phyllodromica subaptera, une blatte qu'on n'avait pas revue depuis 50 ans.

Quels bénéfices peut-on attendre de ces grands inventaires ?

Du point de vue de la recherche, on accélère le recensement de la biodiversité en déployant beaucoup de gens. C'est un peu du taylorisme. On a toute une chaîne opératoire qui permet de trier et de séquencer rapidement.

Les inventaires vont nourrir notre compréhension de l'évolution des organismes. La Méditerranée est un véritable carrefour entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Sa faune et sa flore ont des origines diverses et composites. En comparant les séquences ADN des espèces collectées à celles des bases internationales, on pourra mieux comprendre leurs origines.

Ces expéditions représentent aussi une aventure humaine. Les interactions entre gestionnaires, chercheurs et amateurs suscitent de nombreuses discussions qui vont aboutir à terme à des collaborations.