Une sécheresse extrême menace 20 millions de personnes en Afrique de l’Est

LE RÉCHAUFFEMENT DES EAUX ENTRAÎNE UNE BAISSE DE L’HUMIDITÉ

Les conséquences de La Niña et d'El Niño, connus ensemble sous le nom de El Niño – Oscillation australe (ENSO), se font bien ressentir dans les pays qui entourent la ceinture du Pacifique. Aux États-Unis, par exemple, La Niña entraîne des hivers plus secs au sud et au sud-ouest, et des hivers plus froids dans le nord, tandis qu’El Niño provoque des hivers plus chauds dans le nord, et des conditions plus froides et humides dans le sud. De nombreuses régions du monde ressentent toutefois leurs effets, y compris le continent africain.

Lorsque la surface des eaux est plus chaude dans le Pacifique occidental, comme c’est le cas quand La Niña fait rage, l’air se réchauffe au-dessus de l’Indonésie, s’élève et se déplace vers l’ouest jusqu’à atteindre l’Afrique de l’Est. Il rencontre alors l’air de l’Atlantique qui vient de l’autre direction, puis redescend vers la Terre. Ce phénomène engendre des conditions chaudes et sèches qui font également obstacle à l’humidité de l’océan Indien. (Ce graphique de la National Oceanic and Atmospheric Administration américaine illustre ce processus.)

Cette relation de cause à effet n’a pas toujours été aussi claire : entre 1950 et 1997, seulement 28 % des phénomènes La Niña étaient suivis de pluies insuffisantes dans la Corne de l’Afrique. Cependant, selon Funk, « suite au El Niño de 1997-1998, les températures du Pacifique occidental ont augmenté et sont restées élevées en comparaison du demi-siècle qui précédait. »

Il ajoute que, depuis, environ 80 % des phénomènes La Niña sont suivis de faibles saisons des pluies. De plus, pour empirer les choses, avec le réchauffement du Pacifique occidental, les phénomènes La Niña se font plus récurrents : douze ont eu lieu entre 1954 et 1998, et douze autres ont été enregistrés depuis 1998, dont certains ces deux dernières années.

Malheureusement, reprend Funk, aucun signe n’indique d’amélioration à venir. « Les analyses et prévisions actuelles de la température de la surface des eaux continuent de suivre le modèle de nombreuses saisons des pluies de mars à mai de ces dernières années », affirme-t-il, et c’est un indicateur important qu’une quatrième mauvaise saison attend les pays d’Afrique de l’Est.