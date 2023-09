Climat : comment mieux protéger les forêts ?

Depuis quelques années, tous les étés s’écrit la même histoire au cœur des forêts et des massifs montagneux du monde entier. En raison du changement climatique, des sécheresses prolongées et de la hausse des températures, les feux de forêt sont de plus en plus fréquents et dévastateurs. Ces incendies entraînent la destruction massive de la biodiversité, la perte d'habitat pour de nombreuses espèces et contribuent à l'émission de gaz à effet de serre. Le repeuplement des forêts est donc essentiel pour restaurer les écosystèmes dégradés, favoriser la régénération naturelle, réguler le climat, préserver la biodiversité, renforcer la résilience face aux incendies futurs et créer un avenir plus durable pour notre planète.