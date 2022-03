Comprendre : les phases de la Lune

Ce cycle lunaire s’explique notamment par le fait que la Lune ne produit pas sa propre lumière : la lueur argentée que nous voyons dans le ciel provient de la lumière du Soleil qui se reflète sur la surface monochrome du satellite. Notre vision de la Lune est par ailleurs conditionnée par une bizarrerie gravitationnelle que l’on appelle la rotation synchrone, c’est-à-dire qu’elle prend autant de temps pour tourner sur son axe que pour effectuer son orbite autour de la Terre. Cela implique que nous voyons toujours la même face de la Lune, et ce même si ses deux faces sont éclairées au cours de son orbite et qu’elle n’est ainsi jamais entièrement sombre.

Alors que la Lune, la Terre et le Soleil effectuent leur danse orbitale, la partie de la Lune qui est éclairée par la lumière du Soleil entre et sort de notre champ de vision, ce qui crée une série prévisible de phases lunaires. Tous les mois sans exception, nous pouvons observer huit phases distinctes de la Lune que l’on reconnaît par la taille de la surface éclairée visible depuis la Terre, mais aussi en observant si elle est plus proche de la nouvelle ou de la pleine lune.

LA NOUVELLE LUNE

Lors de cette phase, la Lune se situe entre la Terre et le Soleil, ce qui signifie que la face que nous voyons n’est pas éclairée, et que la Lune paraît presque invisible dans le ciel nocturne. Cette phase n’est visible que lors d’une éclipse solaire.

LE PREMIER CROISSANT

Alors que la surface illuminée de la Lune augmente, elle atteint une phase que l’on appelle la croissance. C’est un croissant tant que la partie illuminée est à moins de la moitié.

LE PREMIER QUARTIER

Il s’agit de la phase dans laquelle la moitié de la Lune est illuminée, et le pourcentage de la surface éclairée visible est encore en augmentation.

LA LUNE GIBBEUSE CROISSANTE

Quand plus de la moitié de la Lune est pleine et que cette surface illuminée augmente encore, c’est la phase de Lune gibbeuse croissante. Le terme « gibbeux » provient du latin pour « arrondi », et est utilisé depuis des siècles pour décrire des formes arrondies ou convexes, telles que les yeux enflés ou le dos d’un chameau.

LA PLEINE LUNE

Lors de cette phase, du point de vue du Soleil, la Lune est derrière la Terre. Sa face visible est donc entièrement illuminée. C’est lors de cette phase que nous pouvons parfois observer des éclipses lunaires.

LA LUNE GIBBEUSE DÉCROISSANTE

C’est la phase durant laquelle plus de la moitié de la Lune est encore éclairée, mais la surface illuminée commence à décroître.

LE DERNIER QUARTIER

Lors de cette phase, la moitié de la Lune est encore illuminée, mais la partie visible continue de diminuer.

LE DERNIER CROISSANT

À l’approche de la prochaine nouvelle Lune, moins de la moitié de la Lune est visible : elle redevient donc un croissant.

LES NOMBREUX NOMS DES PLEINES LUNES

L’une des vues les plus dramatiques du ciel nocturne, qui a servi d’inspiration à bien des poètes, artistes et amoureux pendant des millénaires, la pleine lune nous captive comme peu de choses peuvent le faire. Les pleines lunes apparaissent tous les 29,5 jours environ, au moment où la Lune atteint le côté de la Terre qui est à l’opposé du Soleil.

Pendant des millénaires, les humains ont utilisé le mouvement de la Lune pour suivre l’écoulement de l’année et pour définir un calendrier de la chasse, la plantation et la récolte. Les cultures anciennes du monde entier ont donné des noms à ces pleines lunes en s’inspirant du comportement des plantes, des animaux ou des conditions météorologiques du mois.