La première image du trou noir supermassif au cœur de notre galaxie a été dévoilée

« Un débat est donc actuellement en cours : est-il possible que Sagittaire A* lance en réalité un jet, mais qu’il soit simplement difficile à voir dans cet environnement complexe parce qu’il est trop petit et trop faible ? », demande Markoff. « D’après tout ce que nous voyons, nos modèles prédisent qu’il devrait y avoir un jet. »

Pour un trou noir supermassif, Sagittaire A* est l’objet le plus sous-alimenté que l’EHT ait pu observer. Au lieu de dévorer furieusement tout ce qui s’approche de trop près, il est plutôt en sommeil, se contentant des quelques vents stellaires libérés par les étoiles voisines, et volant suffisamment de miettes pour former un anneau visible. Quoi qu’il en soit, de nombreux indices suggèrent que Sagittaire A* a été beaucoup plus actif par le passé.

« Nous savons que les trous noirs passent par des cycles d’activité. Nous le voyons explicitement lorsque nous observons les trous noirs supermassifs dans les amas de galaxies », explique Markoff. « Nous pouvons voir les bulles qu’ils soufflent pendant leurs cycles d’activité dans le gaz environnant, et ils semblent souffler ces bulles tous les cent millions d’années environ. Il y a donc un interrupteur marche-arrêt. »

De telles fluctuations de Sagittaire A* ont laissé des empreintes sur les molécules du milieu interstellaire qui suggèrent que son activité varie, au moins modérément, sur des échelles de temps de plusieurs millénaires, voire de plusieurs siècles. Si les scientifiques savent que l’activité d’un trou noir varie en fonction de la quantité de matière qu’il consomme, le fonctionnement de ce processus n’est toutefois pas clair.

Pour démêler le tourbillon chaotique qu’est Sagittaire A*, les scientifiques ont plusieurs techniques : l’une d’elles consiste à le comparer au Soleil. Le Soleil a une masse nettement inférieure, mais ses turbulences bouillonnantes, ses champs magnétiques tordus, ses éruptions et ses gaz brûlants pourraient aider les astronomes à en apprendre davantage sur la physique des trous noirs supermassifs.

« Bien sûr, c’est un régime plus extrême », déclare Markoff. « Mais ce que je trouve incroyable, c’est qu’une grande partie des connaissances que nous avons développées sur la physique du Soleil peut être appliquée aux trous noirs de bien des façons. En fait, nous avons emprunté certaines techniques. »

VÉRIFIER LES THÉORIES

Les scientifiques espèrent désormais que, en en apprenant davantage sur M87 et Sagittaire A*, et notamment sur leurs similitudes et leurs différences, ils pourront mieux comprendre les trous noirs. Si les théories se vérifient pour des objets de tailles aussi différentes, les scientifiques pourront avoir plus confiance en ces théories pour expliquer avec précision des objets cosmiques qui ne peuvent pas être vus aussi clairement.

« La vérification est en fait très difficile dans notre domaine. Normalement, nous ne pouvons pas nous rendre en avion jusqu’à un trou noir et confirmer tout simplement nos observations. Mais c’est plus ou moins ce que nous avons pu faire dans ce cas », explique Markoff.

Les deux trous noirs permettent également aux physiciens de mettre à l’épreuve la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein, qui date de 1916. Les trous noirs sont l’une des prédictions de la théorie, et un résultat sur lequel Einstein lui-même était sceptique. Mais à part quelques mystères qui demeurent dans le domaine quantique, jusqu’à présent, la relativité générale semble tenir le coup, et ce même dans des environnements astrophysiques extrêmes dans lesquels les scientifiques pourraient s’attendre à la voir échouer.

« Si on prend deux choses dans l’univers qui ont une différence de masse de 1 500, elles ne se ressemblent pas du tout : prenez une planète géante et un petit astéroïde, une grande galaxie et une petite galaxie, une fourmi et un éléphant, un petit caillou et une montagne », explique Psaltis.

« Toutes les théories du monde ont une échelle, et lorsque l’on passe d’une échelle à l’autre, elles changent. Sauf pour la relativité générale. C’est la seule théorie qui n’a pas d’échelle. On peut regarder les plus petites choses et les plus grandes et, dans tous les cas, elles se comportent exactement de la même manière. »