Après quatre ans et demi de silence, un nano-satellite français refait surface

En 2018, une équipe d’astronomes du Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique (LESIA) de l’observatoire de Paris a envoyé dans l’espace un nano-satellite, PicSat. Sa mission était de renvoyer à la Terre des informations précieuses sur les exoplanètes qui gravitent autour de l’étoile Beta Pictoris. Pourtant, après quatre années de travail et un lancement sans encombre, près de deux mois après sa mise en orbite, le satellite plonge dans le silence, d’une minute à l’autre... pendant plus de quatre ans et demi. Il n’a redonné signe de vie qu’en juin 2022, alors que la mission avait été abandonnée depuis des années.

« Pendant ses deux mois de fonctionnement, c’était une découverte pour toute l’équipe, on partait de pas grand-chose. On arrivait à le prendre en main, à le contrôler, le stabiliser, tester les différents systèmes et au bout de deux mois, le 20 mars, il est devenu silencieux. On a tout essayé pour tenter de reprendre contact avec lui. C’était assez triste, après quatre ans et demi de travail » témoigne Sylvestre Lacour, astrophysicien à l’Observatoire de Paris.

Le satellite était suivi par des observatoires qui s’occupent de tous les débris spatiaux, « on le savait intact, mais il a arrêté de nous donner des nouvelles. » En France, une loi interdit l’envoi de satellites sans moyen de désorbitage lorsqu’il n’est plus utile. « D’après cette loi, le satellite doit sortir de son orbite dans les vingt-cinq ans. Sur les petits satellites de style nanosatellites, en orbite basse, ils sont suffisamment petits pour qu’avec le frottement de l’air, au bout de dix ans, ils se désintègrent dans l’atmosphère. » Après l’échec de la mission scientifique de PicSat, l’équipe d’astronomes comptait sur le fait qu’il se désintègrerait dans les dix ans.

À la surprise générale, un astronome amateur a signalé sur Twitter une activité de PicSat en juin 2022.

« Par défaut, le satellite, quand il se remet en route, se met dans un mode survie. Il envoie toutes les 10 secondes une petite émission dans laquelle il y a le nom PicSat, codé en bits, avec la vitesse de rotation, la charge de la batterie, des petites télémétries de base. Dans ces petits messages, il y a le nom du satellite en code. On a décodé tous les messages et c’était bien lui. Il a l’air d’être en pleine forme, la batterie a l’air de tenir » raconte l’astronome, enjoué.

L’équipe n’a pas encore d’explication sur le silence et l’arrêt de signaux temporaire de PicSat, mais travaille actuellement sur plusieurs pistes.