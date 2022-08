Face à la décision russe de quitter l'ISS après 2024, la NASA se tient prête

UNE STATION INTERNATIONALE DÉPENDANTE DES SUPERPUISSANCES

Techniquement, la Station spatiale internationale a été conçue en interdépendance des deux superpuissances. « L’ensemble a été conçu pour être mené et opéré en commun sur des bases de coopération et de coordination permanentes et solidaires. Il est difficile de croire qu’une telle situation se produise sans impact sur les autres partenaires et sur leurs nombreuses activités » affirme Gilles Dawidowicz.

À ce jour, la Russie joue un rôle central dans le maintien en orbite de la station. Ce rôle aurait été historiquement le plus souvent confié à la puissance russe, d’après le vice-président de la SAF. « L’ISS perd entre 25 et 50 mètres d’altitude chaque jour. C’est un chiffre qui varie notamment en fonction de l’activité solaire, entraînant une dilatation plus ou moins grande de l’atmosphère. Ce mouvement d’usure de l’orbite ne peut que s’accélérer si on le laisse agir, car l’atmosphère devient plus dense à mesure que l’altitude diminue. Ainsi, l’ISS doit effectuer des manœuvres de rehaussement d’orbite tous les un à deux mois environ, en utilisant soit les moteurs du module de service du segment russe Zvezda, soit les moteurs d’un véhicule de ravitaillement automatique amarré à la station, suivant l’axe principale de celle-ci (les cargos russes Progress, les anciens cargos européens ATV et désormais les cargos américains Cygnus) ».

Les missions actuelles de la Russie pour la station spatiale internationale sont nombreuses et ne se limitent pas au rehaussement mensuel de l’orbite. Il s’agit également de l’envoi « d'équipages et de ravitaillement (nourriture, oxygène, pièces de maintenance, carburant, vêtements propres, matériels scientifiques…) vers la station, mais aussi le contrôle d’attitude de la station, la gestion d’une partie de sa maintenance, sa sécurité, etc. », énumère l’expert.

La NASA anticipe également ce départ imprécis pour éviter des complications et des coûts généraux. « Ce serait assurément plus compliqué au quotidien. […] De fait, cela coûterait plus cher aux autres partenaires, à savoir États-Unis, Europe, Canada et Japon » précise le vice-président de la Société française d’astronomie (SAF).

L’invasion de l’Ukraine bouleverse « la coopération spatiale internationale » et face aux différentes sanctions prises par l’Occident à l’égard du pays de Vladimir Poutine, ces annonces sonnent comme une réplique stratégique « au moins pour des aspects de politique intérieure », affirme Gilles Dawidowicz.

Cependant, côté russe, l’abandon ou non de l’ISS « ne changera pas grand-chose à son programme spatial qui est toujours ambitieux et créatif mais qui reste plombé par des lourdeurs administratives, de gros problèmes de financement, des soucis de corruption et enfin par le blocus qui, malgré tout, ralentit la fourniture de certains composants électroniques essentiels », conclut l’expert.