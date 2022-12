Que savon-nous du cortège d'exocomètes de Beta Pictoris ?

COMÈTES ET EXOCOMÈTES

Ni lunes ni planètes, les comètes sont de petits corps célestes également en orbite autour du Soleil. Spécifiques à notre système solaire, elles n’en sortent que très rarement et restent généralement sur une orbite définie.

Constituées d’un noyau de roche et de glace, elles peuvent être de taille et de nature variées, et se différencient des astéroïdes par leur queue de gaz et de poussière formée par la sublimation de la glace du noyau.

Issues des mécanismes de formation des planètes, il y a de ça plusieurs milliards d’années, elles seraient susceptibles d’être présentes non loin de ces dernières, aussi bien dans notre système solaire qu’en dehors.

« Ces corps sont en quelque sorte les résidus des briques élémentaires qui ont formé les planètes […], une partie de ce qui n’a pas été utilisé pour former des corps planétaires plus gros », explique M. Lecavelier de l’Étang. « Il est attendu qu’à côté des planètes massives d’un système planétaire, nous trouvions de nombreux petits corps, astéroïdes et comètes. »

Contenant de nombreux composants élémentaires, ce sont également de formidables archives de la création du système solaire. Étudiées avec attention par les astrophysiciens, elles leur permettent ainsi de retracer les premiers jours de notre bout d’univers.

« Les comètes ont été figées telles quelles […], en restant longtemps très loin de leur étoile. [Lorsqu’elles s’en rapprochent], elles libèrent le gaz et les poussières qu’elles avaient emprisonnés dans leurs glaces, et forment de magnifiques queues que nous pouvons étudier pour décrypter leurs messages en provenance d’un passé lointain. »