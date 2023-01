Le 1er février, une comète venue des frontières du système solaire sera visible à l'œil nu

Il s’agit peut-être d’un événement unique dans l’histoire de notre planète. Le 1er février, la comète C/2022 E3 passera assez près de la Terre pour être visible à l’œil nu. Pour l'observer, il vous faudra quitter la ville et observer le ciel par temps clair, entre la Petite et la Grande Ourse, potentiellement avec des jumelles. Pour reconnaître ces constellations : il faut s’armer d’une carte du ciel, se tourner vers le nord et chercher deux groupes d’étoiles en forme de casserole. La comète devrait apparaître dans cette zone comme une étoile plus floue que les autres.

Aussi appelée comète ZTF, du nom du programme de recherche astronomique Zwicky Transient Facility, elle a été découverte en mars 2022 par les astronomes du California Institute of Technology (Caltech).

« Lorsque nous l’avons découverte, nous ne savions pas qu’il s’agissait d’une comète », se rappelle Thomas Prince, professeur de physique émérite du Caltech. « Chaque nuit, juste après le crépuscule et juste avant l’aube […], nous prenons plusieurs images, avec un intervalle de quelques minutes. Nous cherchons ainsi les objets qui semblent bouger d’une image à l’autre. »

C’est au cours de ces observations que la comète C/2022 E3 a pu être détectée, grâce à une séquence de cinq images prises toutes les 2,5 minutes.