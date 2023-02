Les plus anciennes galaxies de l’Univers sont désormais à portée de télescope

Pendant l’été, le JADES a sondé une région du ciel de l’hémisphère sud déjà bien balisée (un pan du célèbre champ ultra-profond de Hubble) à la recherche de galaxies primordiales. Les chasseurs de galaxies du groupe ont d’abord trié les 100 000 galaxies saisies en un seul cliché par la NIRCam du JWST. Cet instrument est capable de donner des estimations du décalage vers le rouge en appliquant divers filtres à la lumière émise par une galaxie. Ils ont ensuite braqué un autre instrument du JWST, le spectromètre NIRSpec, sur les cibles les plus intrigantes.

Ce spectromètre est en mesure de révéler le redshift exact d’une galaxie, et donc son âge et sa distance, grâce aux intervalles qu’il décèle dans le spectre de lumière provenant de ces galaxies. D’après Brant Robertson, membre de l’équipe JADES et professeur à l’Université de Californie à Santa Cruz, ces mesures spectroscopiques sont plus précises que jamais, raison pour laquelle les astronomes considèrent qu’elles ont valeur de confirmation en ce qui concerne le redshift d’une galaxie.

Emma Curtis-Lake, Brant Robertson et leurs collègues ont confirmé les distances de quatre galaxies qui peuplaient le cosmos primordial lorsque ce dernier n’avait que 300 ou 400 millions d’années. Deux d’entre elles, bien qu’elles se trouvent à une distance sidérante, avaient également été épiées par Hubble. Les deux autres se trouvent bien au-delà du champ de vision de Hubble et ont des redshifts de 12,6 et de 13,2. Ces galaxies sont en grande partie composées d’éléments plus légers comme l’hydrogène et l’hélium, car elles ont vu le jour avant que des éléments plus lourds n’aient le temps de se former et d’exister en grandes quantités.

« Elles sont un peu comme des bambins dans un Univers qui n’a pas encore vraiment démarré », illustre Emma Curtis-Lake.

UNE FAMILLE DE GALAXIES PRIMITIVES

Des astronomes du programme Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS) effectuant un autre balayage afin de découvrir des galaxies primitives ont annoncé avoir découvert de nouvelles de galaxies lors de la réunion de l’AAS, dont bon nombre ont un redshift qui se situe entre 8 et 9. La première mosaïque du CEERS, un composite constitué de 690 vues individuelles qui détaille une région du ciel située au niveau de la poignée de la Grande Casserole de la Grande Ourse, est le plus grand balayage photographique réalisé par le JWST à avoir été publié à ce jour.

« Vous allez passer un bon bout de temps à naviguer sur ces images en zoomant », prévenait Steve Finkelstein de l’Université du Texas à Austin au STScI de Baltimore. « Vous risquez de bien vous amuser. »

Bien qu’aucune des galaxies authentifiées par le CEERS ne soient aussi lointaines que les quatre repérées par le groupe JADES, une galaxie qui reste à authentifier et que les astronomes continuent d’étudier pourrait battre tous les records. La candidate en question ressemble à une tache floue et son décalage vers le rouge est estimé à 16, ce qui signifie que cet objet pourrait être extraordinairement jeune (ou ancien selon la perspective) et lointain. L’équipe a également dévoilé une galaxie en forme de tomate, qui a été nommée « galaxie de Maisie » en l’honneur de la fille de Steve Finkelstein, et dont le redshift serait de 12.

« Il s’agissait d’une candidate tout à fait plausible, et ça valait bien la peine de rédiger un article le jour de l’anniversaire de ma fille, d’où le nom de ‘galaxie de Maisie’ », a-t-il expliqué lors de la réunion de Baltimore.

Ces deux galaxies sont en attente d’une validation spectroscopique. Pendant ce temps, d’autres équipes s’échinent à identifier des candidates à redshift élevé sur les premières images qui nous parviennent du JWST. L’une de ces équipes, dirigée par Haojing Yan de l’Université du Missouri, affirme avoir repéré quatre-vingt-sept galaxies dont le décalage vers le rouge s’échelonne de 11 à 20. Ces prétendantes au titre suprême doivent elles aussi encore être authentifiées.

« Je parie 20 dollars et une bière – une très grande – que le taux de réussite devrait être de plus de 50 % », a clamé Haojing Yan devant des journalistes lors de la réunion de l’AAS.

D’après lui, si ne serait-ce qu’une petite fraction de ces candidates s’avéraient aussi lointaines qu’estimé initialement, alors « il faudra revoir la façon dont nous aimions autrefois à nous représenter la formation des galaxies dans l’Univers primordial».

TESTER LES LOIS DE LA NATURE

À première vue, il semble que l’Univers primordial ait été plus doué pour mijoter des étoiles et des galaxies que ne l’avaient anticipé les scientifiques.

« Les galaxies que nous découvrons à ces [niveaux de] décalage vers le rouge sont plus nombreuses que ce qu’on pouvait espérer sur la foi de précédentes observations, et elles sont également plus lumineuses qu’attendu pour des décalages vers le rouge de ce type, écrit Guido Roberts-Borsani. Pour s’adapter à ce ‘nouveau’ cadre, on doit partir du principe que les galaxies ont commencé à se former plus tôt et qu’elles l’ont fait plus rapidement qu’on ne le pensait. »

Guido Roberts-Borsani est membre du groupe GLASS-JWST, qui est lui aussi à la recherche de galaxies à redshift élevé et qui les étudie afin de comprendre l’évolution cosmique. Le groupe s’est intéressé à un pan de ciel tapi derrière un amas géant de galaxies et a déjà découvert une poignée de ce qui semble être des galaxies primordiales ; davantage que ce que les simulations avaient prédit. « Quelque chose cloche un peu par là-bas », a annoncé Guido Roberts-Borsani aux astronomes de Baltimore.

Il y a toutefois selon lui des façons d’expliquer cette surabondance apparente sans avoir à rompre avec les lois admises de l’Univers. Des télescopes comme le JWST ne peuvent procéder que par petits pans de ciel et donc les astronomes pourraient être en train d’étudier des portions du cosmos qui se trouvent par hasard être exceptionnellement riches en galaxies. Une autre possibilité est que ces galaxies primitives sont simplement plus lumineuses qu’espéré, peut-être parce que la formation des étoiles fonctionnait autrement qu’on ne le croit. Une troisième possibilité est que les estimations réalisées à partir des observations de Hubble sont incomplètes à cause des capacités d’observation limitées du télescope et peut-être, pour des raisons qui restent à éclaircir, que l’Univers primordial était plus doué pour produire de la lumière que nous ne l’avions anticipé.

De futures études élucideront, on peut l’espérer, ces questions. Une chose est certaine, comme le rappelle Steve Finkelstein, le JWST a d’ores et déjà prouvé aux astronomes que l’Univers primordial était « plus riche en étoiles que nous ne le pensions ! ».