Objectif Lune, bienvenue à bord !

L’Homme retourne sur la Lune pour la première fois depuis plus de cinquante ans. Cet endroit fascinant, qui a inspiré les civilisations à travers les âges et offre de nombreuses opportunités de découvertes, nous a donné rendez-vous dans ce numéro exceptionnel.

Thomas Pesquet, célèbre astronaute français de l’agence spatiale européenne (ESA), explique l’importance de l’exploration de l’espace dans l’avancement des connaissances humaines. Il partage ses expériences passées, les futures missions, et rappelle la nécessité de continuer à explorer l’espace et exprime son désir de participer au programme Artemis III. Cette mission ambitieuse dirigée par la NASA vise à envoyer des astronautes sur la Lune, au plus tôt fin 2025, pour élargir les connaissances sur notre satellite et préparer les futures missions vers Mars.