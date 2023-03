Que peuvent nous apprendre les fragments de la météorite tombée en Seine-Maritime ?

« La particularité de cette météorite est qu’elle était associée à un astéroïde qui a d’abord été observé avant son entrée atmosphérique. […] C’est la troisième fois dans l’Histoire qu’un caillou est détecté […] et la première fois en Europe », raconte Sylvain Bouley, président de la société astronomique de France. « Nous l’avons ensuite vue tomber avec le réseau FRIPON, qui compte une centaine de caméras en France et un peu plus à l’étranger et quand on voit un bolide, une grosse étoile filante, nous pouvons calculer la trajectoire de chute et aller sur les lieux. »

Suite au crash, la recherche des fragments a immédiatement commencé grâce à l’aide de nombreux bénévoles. Parmi eux, Lois Leblanc-Rappe, étudiante en arts qui a eu la chance de retrouver le premier fragment le 15 février, dix ans jour pour jour après le crash de l’impressionnante météorite de Tcheliabinsk.

Plus petite que son homologue russe, la météorite de Seine-Maritime n’a heureusement engendré aucun dégât matériel ou humain. Elle a cependant été observée par des centaines de personnes et attiré l’attention de nombreux passionnés.

Depuis la découverte effectuée par la jeune artiste au cours d’une battue, plusieurs autres fragments ont été retrouvés. Ils ont par la suite été transmis à la collection de météorites du Muséum d’Histoire naturelle de Paris pour être étudiés.

Venue de la ceinture d’astéroïdes orbitant entre Vénus et Saturne, la météorite renferme de précieuses informations sur la formation de notre système solaire.

LA CHASSE AUX ÉTOILES FILANTES

« Le jour de la découverte, mon père qui fait partie de l’association, m’a appelée pour faire les recherches », raconte Lois LeBlanc-Rappe. « Nous avons rejoint une équipe de chercheurs dans les champs et j’ai eu la chance […] de tomber dessus au bout de seulement une vingtaine de minutes ! »

Bien qu’ils soient faits de pierre et de métal, les fragments d’une météorite se dégradent rapidement. Ils contiennent en effet des noyaux radioactifs à la demi-vie parfois très courte, pouvant se dégrader en l’espace de quelques jours. Très précieux pour les chercheurs, il est donc particulièrement important que les fragments soient retrouvés et examinés le plus vite possible.