Les neuf événements célestes à ne pas manquer en septembre
Le mois de septembre réserve une série de rendez-vous célestes remarquables : rapprochements entre la Lune et plusieurs planètes, visibilité optimale de la Voie lactée et le commencement d'une saison propice aux aurores boréales.
Au lever du jour, la pleine lune disparaît derrière les sommets de la Sierra Nevada orientale, en Californie.
L’éclipse solaire totale du mois d’août sera difficile à surpasser, mais septembre réserve lui aussi son lot de spectacles célestes impressionnants. Ce mois-ci, plusieurs rapprochements entre la Lune et les planètes seront visibles, ainsi que l’occasion d’observer Vénus à son éclat maximal.
Septembre marque également le retour de l’automne dans l’hémisphère Nord. Et cela signifie l’une des meilleures périodes de l’année pour observer les aurores boréales, l’inclinaison de la Terre autour de l’équinoxe s’accompagnant souvent d’intenses manifestations lumineuses dans le ciel nocturne.
Voici les principaux phénomènes à surveiller dans le ciel de septembre, ainsi que les meilleurs moments et les meilleures directions pour les observer.
LA CONJONCTION LUNE-MARS - 6 ET 7 SEPTEMBRE
Un croissant de Lune et Mars apparaîtront à moins de trois degrés l’un de l’autre, soit environ l’équivalent de trois doigts d'une main tendue, dans le ciel précédant l’aube des 6 et 7 septembre. Si vous souhaitez l'observer, cherchez ce duo au-dessus de l’horizon est vers 3h du matin, heure locale.
Environ une heure et demie plus tard, Jupiter se lèvera dans leur prolongement, formant une ligne diagonale avec les deux astres, tandis que Saturne sera également visible dans le ciel au sud-ouest. Les planètes resteront observables jusqu’au lever du jour.
LA LUNE REJOINT JUPITER - 8 SEPTEMBRE
Après son rapprochement avec Mars, la Lune se rapprochera de Jupiter quelques heures avant le lever du Soleil le 8 septembre. Comme les jours précédents, les deux astres seront visibles au-dessus de l’horizon est. Levez les yeux vers 4h du matin, heure locale. Le duo Lune - Jupiter restera observable jusqu’à l’aube.
La Voie lactée s’étire au-dessus des eaux paisibles et des sommets escarpés du lac Convict, dans le comté de Mono, en Californie.
NOUVELLE LUNE - 11 ET 12 SEPTEMBRE
Les nuits d’observation du ciel sont particulièrement spectaculaires autour de la nouvelle lune, lorsque nous ne percevons quasiment pas la lumière de notre satellite naturel. Associez cette obscurité à un site préservé de la pollution lumineuse, comme un parc national, et vous pourriez apercevoir des galaxies, des nébuleuses et le cœur lumineux de la Voie lactée.
Ce mois-ci, la nouvelle lune aura lieu entre les 11 et 12 septembre, une occasion idéale pour sortir observer le ciel. Il s’agit en outre de l’un des derniers mois de l’année 2026 où le centre de la Voie lactée restera visible depuis l’hémisphère Nord. Après novembre, il ne réapparaîtra plus avant le printemps.
LA LUNE S'APPROCHERA DE VÉNUS - 14 SEPTEMBRE
L’heure dorée (la première heure qui suit le lever du soleil) sera particulièrement belle le 14 septembre. Peu après le coucher du Soleil, un fin croissant de Lune apparaîtra à moins de cinq degrés de Vénus au-dessus de l’horizon ouest, soit environ la largeur de trois doigts d'une main tendue. Contrairement aux rapprochements entre planètes et Lune observables au début du mois, celui-ci ne nécessitera aucun réveil avant l’aube. Le duo brillera pendant environ une heure après le coucher du Soleil avant de disparaître sous l’horizon.
VÉNUS ATTEINDRA SON ÉCLAT MAXIMAL - 18 SEPTEMBRE
Le soir du 18 septembre, Vénus atteindra son éclat maximal de toute l'année, ainsi que l’un de ses pics de luminosité de l’année. La planète atteindra une magnitude de -4,8. À titre de comparaison, la pleine lune affiche une magnitude d’environ -12. Cela reste néanmoins un phénomène à ne pas manquer. Grâce à sa luminosité exceptionnelle, Vénus est l’un des astres les plus faciles à repérer dans le ciel, même au-dessus des grandes villes. Elle apparaîtra peu après le coucher du Soleil, près de l’horizon ouest. Guettez également Mercure, visible à proximité.
ÉQUINOXE D'AUTOMNE ET REGAIN D'ACTIVITÉ DES AURORES BORÉALES - 22 SEPTEMBRE
L’automne commencera officiellement dans l’hémisphère Nord le soir du 22 septembre. Au-delà des magnifiques couleurs dont se parera la nature, les équinoxes sont réputés pour favoriser une activité des aurores boréales supérieure à la moyenne. Ce phénomène s’explique par l’inclinaison particulière de la Terre à cette période de l’année, qui crée des conditions plus favorables aux interactions avec le vent solaire.
Une recrudescence de l’activité aurorale n’est jamais garantie, les aurores restant difficiles à prévoir, mais cette période marque traditionnellement le début de la saison des aurores avec son lot d’attentes et d’observations spectaculaires. Même si le maximum solaire, le pic du cycle d’activité de onze ans du Soleil, semble désormais dépassé, l’année pourrait encore offrir de très belles manifestations lumineuses, notamment sous les latitudes arctiques.
MARS REJOINDRA LES GÉMEAUX - 25 SEPTEMBRE
La constellation des Gémeaux est surtout connue pour ses deux étoiles principales, Castor et Pollux. Le matin du 25 septembre, ce duo céleste sera rejoint temporairement par Mars. La planète rouge s’alignera presque parfaitement avec les deux étoiles, formant un trio facilement identifiable dans le ciel oriental : Castor au sommet, Pollux au centre et Mars, teintée d’orange, en dessous. En regardant un peu plus bas vers l’horizon, vous pourrez également apercevoir Jupiter, particulièrement brillante.
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Située à environ 2,5 millions d’années-lumière de la Terre, la galaxie d’Andromède est la grande galaxie la plus proche de notre Voie lactée. Son diamètre est approximativement deux fois supérieur à celui de notre propre galaxie.
PLEINE LUNE DES MOISSONS - 26 SEPTEMBRE
Guettez l’apparition de la pleine lune dans la soirée du 26 septembre. Connue sous le nom de pleine lune des moissons, elle atteindra sa luminosité maximale peu avant 19h (heure de Paris). Le meilleur moment pour l’observer restera son lever au moment du coucher du Soleil ou son coucher au lever du jour. Près de l’horizon, elle paraît souvent plus grande et plus lumineuse en raison d’un effet d’optique connu sous le nom d’illusion lunaire. À ce moment-là, elle peut également prendre une teinte particulièrement orangée.
La pleine lune des moissons ne sera pas seule dans le ciel. Saturne apparaîtra peu après son lever et accompagnera la Lune tout au long de la nuit, les deux astres restant séparés d’environ six degrés. Les observateurs équipés d’un télescope pourront également repérer Neptune à proximité.
LA GALAXIE D'ANDROMÈDE
Pour explorer les profondeurs de l’Univers, tournez-vous vers l’une des meilleures cibles d’observation de septembre : la galaxie d’Andromède. Il s’agit de la grande galaxie la plus proche de la Voie lactée. Comme notre propre galaxie, Andromède est une galaxie spirale. Elle est particulièrement visible sous un ciel sombre, loin de la pollution lumineuse.
À l’œil nu, elle apparaît sous la forme d’une faible tache lumineuse. Mais son observation devient bien plus spectaculaire à l’aide de jumelles ou d’un petit télescope. Vous pourrez la repérer tout au long de la nuit. Elle est toutefois plus facile à observer lorsqu’elle atteint son point le plus haut dans le ciel, aux alentours de minuit ou de 1 heure du matin, heure locale.
Stephanie Vermillion est une journaliste, photographe et autrice basée à Cleveland. Elle couvre pour National Geographic et d’autres publications des sujets liés à l’aventure, à la conservation de la nature et à l’observation du ciel nocturne. Elle est également l'autrice de 100 Nights of a Lifetime (non traduit en français).