Alignement planétaire : pendant quelques jours, six planètes du système solaire seront à l'œil nu

« On parle d’alignement planétaire, mais le terme, impropre, est source de confusion », commence Pascal Descamps, astronome à l’Observatoire de Paris. « D’aucuns pourraient penser que les huit planètes se retrouvent sur une même ligne, or ce n’est pas le cas ».

Le terme d’alignement planétaire est utilisé par les médias, mais les scientifiques lui préfèrent les mots parade, défilé, ou encore regroupement planétaire pour décrire le phénomène. « Sur Terre, notre perception du ciel est limitée au seul plan elliptique à partir duquel nous observons les planètes » explique l’astronome. « Ainsi, lorsque nous parlons de parade planétaire, il s’agit dans les faits, d’un regroupement d’un certain nombre de planètes dans le même recoin du ciel observable depuis la Terre ».

Depuis le 16 janvier, les planètes Mars, Jupiter, Vénus et Saturne se sont regroupées. Neptune et Uranus, elles, seront aussi présentes, mais ne seront pas visibles à l’œil nu, « à cause de leur éloignement, de leur taille, et du peu de lumière qu’elles reçoivent aux confins de notre système solaire », commente Pascal Descamps. Mercure rejoindra la parade un peu plus tard, à partir du 28 janvier.

Selon les calculs de l’observatoire de Paris, « l’événement a en réalité commencé le 16 janvier au soir et se finira le 12 mars 2025 […]. Il ne sera cependant visible que du 21 au 25 janvier à l’œil nu », prévient l’astronome. En effet, avant le 21 janvier, « les planètes n'étaient pas suffisamment éloignées du Soleil pour que leur lumière ne soit plus couverte par le halo de notre étoile », explique-t-il. Les calculs de l’observatoire prévoient également que « le regroupement le plus serré aura lieu le 3 mars 2025 », bien qu’il ne soit plus visible à l’œil nu.

Selon Pascal Descamps, « une parade planétaire est un événement relativement régulier […], la prochaine devrait avoir lieu entre le 28 mars et le 6 avril 2036 », ajoute l’astronome. « Et cette fois-ci, la Lune se joindra à la danse ».

LA MÉCANIQUE CÉLESTE

« Prédire les mouvements de tous les astres, c’est le travail des astronomes depuis la Révolution », commente Pascal Descamps. Cette activité a pris le nom de mécanique céleste depuis l’introduction du terme au 18e siècle par Pierre-Simon Laplace, astronome, mathématicien, physicien et homme politique français. « Il a tenté d’expliquer certains comportements des corps célestes en utilisant la théorie de la gravitation d’Isaac Newton, un siècle plus tard », explique l’astronome.