Comète Lemmon : comment observer cette rare visiteuse avant qu'elle s'en aille pour un millénaire
Rare et éclatante, la comète C/2025 A6 (Lemmon) illumine ce soir et demain le ciel terrestre avant de s’éloigner pour près de mille ans. Fragment de glace né aux confins du Système solaire, elle offre un spectacle que nul vivant ne reverra.
La comète C/2025 A6 (Lemmon), photographiée depuis l’Observatoire Dark Sky Alqueva au Portugal le 2 octobre 2025, brille d’une lueur verte alors qu’elle s’approche de la Terre. Voici comment observer cette rare comète verte avant qu’elle ne disparaisse pour un millénaire.
Cette semaine, les Terriens auront une place de choix pour observer l’un des plus anciens vestiges du système solaire. Mardi 21 octobre, la comète C/2025 A6 (Lemmon) passera au plus près de notre planète, sa première et unique apparition avant plus de mille ans.
« Les comètes sont très courantes, mais la comète Lemmon est sans aucun doute la plus spectaculaire à observer depuis la Terre cette année », explique Rhonda Stroud, directrice du Center for Meteorite Studies à l’Université d’État de l’Arizona, à Tempe.
D’où vient cette comète et comment la repérer dans le ciel nocturne ? Voici ce qu’il faut savoir avant son passage.
D'OÙ VIENT CETTE COMÈTE ?
L’espace n’est pas vide. Dans notre voisinage solaire, il est parsemé de particules de glace et de poussière présentes entre les planètes, les étoiles et même les galaxies. Les comètes et les astéroïdes sont les témoins de ces restes glacés et poussiéreux, les débris laissés après la formation du système solaire, issue d’un immense nuage dense de gaz et de poussière il y a environ 4,6 milliards d’années.
Après la formation de notre Soleil, le gaz et la poussière résiduels se sont agglomérés. Loin de sa chaleur, dans les zones les plus froides du système solaire, se sont formées les comètes, qui peuplent aujourd’hui la ceinture de Kuiper et le nuage d’Oort, deux réservoirs glacés contenant d’innombrables comètes figées.
« Les comètes sont fascinantes à étudier, car ce sont de véritables coffres aux trésors contenant les éléments originels de notre système solaire », indique Stroud. « Du fait de leur état glacé, elles sont pour l'essentiel restées inchangées depuis des milliards d’années. »
PLUSIEURS COMÈTES PORTENT LE MÊME NOM
Lorsque la comète Lemmon est apparue pour la première fois le 3 janvier, elle n’était qu’un point pâle dans le ciel nocturne. Carson Fuls, directeur du Catalina Sky Survey qui observait le ciel ce soir-là, explique que c’est chose courante. « Parfois, nous ne les voyons que lorsqu’elles s’allument, » dit-il, c’est-à-dire lorsqu’elles se rapprochent du Soleil et que leurs glaces se transforment en gaz, formant la queue caractéristique des comètes.
Malgré son nom, ce n’est pas la première « comète Lemmon » : Carson Fuls précise qu’il en existe environ 70. Les comètes sont souvent nommées d’après l’observatoire qui les découvre ou la personne qui les identifie immédiatement comme telles. Cette fois, la comète n’était pas encore « allumée » et ressemblait davantage à un astéroïde.
« J’en vois quelques-unes chaque nuit en utilisant nos télescopes d’observation, mais c’est toujours un plaisir. On ne se lasse jamais d’observer des pans aussi vastes du ciel », confie Carson Fuls.
POURQUOI LA LUMIÈRE DE CETTE COMÈTE EST-ELLE VERTE ?
Alors que des dizaines de comètes traversent chaque année le système solaire interne, celle-ci se distingue par sa luminosité, sa lueur verte et sa proximité avec la Terre, ce qui en fait la comète la plus remarquable de l'année 2025.
Cette teinte émeraude est due à la présence de carbone diatomique (C₂), une molécule décomposée par le rayonnement solaire qui émet une lumière verte.
Sa queue bleu pâle est en réalité double : l’une composée de glace et de poussière provenant du noyau de la comète, l’autre formée d’ions, des particules énergétiques excitées à mesure que la comète s’approche du Soleil.
Les ingrédients communs aux comètes incluent le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et la glace d’eau, mais leurs proportions varient, souligne Stroud. « Chaque comète que nous avons observée de près avec une sonde spatiale est différente des autres. »
Les comètes sont aussi hautement dynamiques : leur forme et leur éclat peuvent changer en quelques heures sous l’effet du Soleil, qui vaporise leurs couches glacées et modifie leur structure.
« Il arrive qu’on voie des fragments se détacher — cela crée des ondulations dans la queue, que l’on peut suivre à l’œil nu ou aux jumelles, » raconte Carson Fuls. « C’est rare d’observer quelque chose d’aussi vivant dans l’espace. »
COMMENT OBSERVER CETTE COMÈTE ?
Le 21 octobre, la comète sera au plus près de la Terre, coïncidant avec une nouvelle lune, des conditions idéales pour observer des objets célestes faiblement lumineux.
Cherchez une lueur verdâtre diffuse près des constellations du Scorpion (Scorpius) ou de la Balance (Libra), basse sur l’horizon ouest peu après le coucher du soleil. Elle restera visible de mi-octobre à début novembre, avant de s’estomper lentement en s’éloignant.
« C’est amusant de la regarder à l’œil nu, mais je recommande des jumelles ou un appareil photo, » conseille Stroud. « Vous verrez mieux la chevelure (ou coma), ce nuage lumineux de gaz et de poussière entourant le noyau glacé. »
Et pour couronner ce beau spectacle, le 21 octobre sera aussi le pic de la pluie de météores des Orionides, offrant un rare double rendez-vous céleste.
Pour ne rien manquer, les astronomes suggèrent d’utiliser des applications d’observation du ciel ou le calendrier des événements astronomiques officiels afin de vérifier les heures exactes du passage de la comète selon votre région.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.