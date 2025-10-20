Comète Lemmon : comment observer cette rare visiteuse avant qu'elle s'en aille pour un millénaire

Cette semaine, les Terriens auront une place de choix pour observer l’un des plus anciens vestiges du système solaire. Mardi 21 octobre, la comète C/2025 A6 (Lemmon) passera au plus près de notre planète, sa première et unique apparition avant plus de mille ans.

« Les comètes sont très courantes, mais la comète Lemmon est sans aucun doute la plus spectaculaire à observer depuis la Terre cette année », explique Rhonda Stroud, directrice du Center for Meteorite Studies à l’Université d’État de l’Arizona, à Tempe.

D’où vient cette comète et comment la repérer dans le ciel nocturne ? Voici ce qu’il faut savoir avant son passage.

D'OÙ VIENT CETTE COMÈTE ?

L’espace n’est pas vide. Dans notre voisinage solaire, il est parsemé de particules de glace et de poussière présentes entre les planètes, les étoiles et même les galaxies. Les comètes et les astéroïdes sont les témoins de ces restes glacés et poussiéreux, les débris laissés après la formation du système solaire, issue d’un immense nuage dense de gaz et de poussière il y a environ 4,6 milliards d’années.

Après la formation de notre Soleil, le gaz et la poussière résiduels se sont agglomérés. Loin de sa chaleur, dans les zones les plus froides du système solaire, se sont formées les comètes, qui peuplent aujourd’hui la ceinture de Kuiper et le nuage d’Oort, deux réservoirs glacés contenant d’innombrables comètes figées.

« Les comètes sont fascinantes à étudier, car ce sont de véritables coffres aux trésors contenant les éléments originels de notre système solaire », indique Stroud. « Du fait de leur état glacé, elles sont pour l'essentiel restées inchangées depuis des milliards d’années. »

PLUSIEURS COMÈTES PORTENT LE MÊME NOM

Lorsque la comète Lemmon est apparue pour la première fois le 3 janvier, elle n’était qu’un point pâle dans le ciel nocturne. Carson Fuls, directeur du Catalina Sky Survey qui observait le ciel ce soir-là, explique que c’est chose courante. « Parfois, nous ne les voyons que lorsqu’elles s’allument, » dit-il, c’est-à-dire lorsqu’elles se rapprochent du Soleil et que leurs glaces se transforment en gaz, formant la queue caractéristique des comètes.

Malgré son nom, ce n’est pas la première « comète Lemmon » : Carson Fuls précise qu’il en existe environ 70. Les comètes sont souvent nommées d’après l’observatoire qui les découvre ou la personne qui les identifie immédiatement comme telles. Cette fois, la comète n’était pas encore « allumée » et ressemblait davantage à un astéroïde.