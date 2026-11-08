Une nouvelle planète naine se cache-t-elle au-delà de Neptune ?

À environ 6,9 milliards de kilomètres du Soleil, caché au-delà de l’orbite de Neptune, un monde mystérieux évoluant dans l’obscurité a été repéré par le puissant observatoire Vera C. Rubin. Cet objet céleste pourrait être une nouvelle planète naine du Système solaire, un grand corps sphérique qui ne répond pas tout à fait à la définition officielle d’une planète à part entière.

Les astronomes ont annoncé la découverte de cet îlot cosmique, pour l’instant désigné sous le nom de 2026 ED138, plus tôt cette semaine lors d’une réunion de la division des sciences planétaires de l’American Astronomical Society à Spokane, dans l’État de Washington. Si les prochaines observations réalisées avec d’autres télescopes confirment sa taille et sa forme sphérique, il rejoindra le cercle très fermé des cinq autres planètes naines confirmées et officiellement reconnues par l’Union astronomique internationale : Pluton, Cérès, Éris, Hauméa et Makémaké.

« C’est très enthousiasmant », déclare Paul Byrne, planétologue à l’université Washington de Saint-Louis. « Cela annonce une nouvelle ère pour l’étude du Système solaire et les sciences planétaires. »

Pour l’instant, nous savons très peu de choses sur cette potentielle planète naine, mais les astronomes se réjouissent déjà que l'observatoire Vera C. Rubin, qui n’est pleinement opérationnel que depuis peu, ait détecté un objet d’une telle taille.

« Cela me rend vraiment heureuse », confie Samantha Lawler, astronome à l’université de Regina, dans la province canadienne de la Saskatchewan. « C’est agréable d’avoir la confirmation que cette machine gigantesque, coûteuse et complexe fonctionne. »

Ce que l’on sait, c’est que 2026 ED138 se trouve dans une mystérieuse région en forme d’anneau, peuplée d’objets glacés au-delà de Neptune : la ceinture de Kuiper.

« Cette partie du Système solaire demeure largement méconnue, et chaque découverte de ce type nous rapproche un peu plus de la compréhension de la formation de notre propre système et des systèmes planétaires dans leur ensemble », explique Paul Byrne.

Grâce à l'observatoire Vera C. Rubin, cela pourrait bientôt changer. Au cours de la prochaine décennie, il devrait permettre de découvrir environ 32 000 objets au-delà de l’orbite de Neptune. Beaucoup seront relativement petits, mais d'autres pourraient bien être des planètes naines.

Cette catégorie d’objets célestes est née d’un vaste débat au sein de la communauté astronomique autour du statut de Pluton en tant que neuvième planète du Système solaire. En 2005, la découverte d’Éris, un objet voisin de dimensions comparables, avait soulevé de nouvelles questions. Finalement, l’Union astronomique internationale a déterminé que, pour être considéré comme une planète, un objet devait tourner autour du Soleil, posséder une masse suffisante pour que sa propre gravité lui donne une forme sphérique et avoir « nettoyé » son voisinage orbital des autres objets similaires. Pluton ne remplissait pas ce dernier critère et a donc été « rétrogradée » en 2006.

Les planètes naines peuvent se trouver dans différentes régions du Système solaire. Cérès se trouve dans la ceinture principale d’astéroïdes, d’astéroïdes, entre Mars et Jupiter. Éris se trouve quant à elle aux confins du Système solaire. Pluton, Hauméa et Makémaké évoluent dans la ceinture de Kuiper.

Désormais, 2026 ED138 semble bien parti pour rejoindre à son tour le cercle des planètes naines.

Plus tôt ce mois-ci, Matthew Holman, astrophysicien au Center for Astrophysics de Cambridge, dans le Massachusetts, a utilisé un programme informatique spécialement conçu pour analyser certaines des données d’observation automatisées fournies par l'observatoire Vera C. Rubin. Destiné à examiner des milliards de détections de corps célestes en mouvement, le programme a soudainement signalé quelque chose : un objet lumineux, mais extrêmement lointain.