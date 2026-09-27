Les huit événements célestes à ne pas manquer en octobre

Le mois d’octobre offrira de nombreuses raisons de veiller tard pour contempler le ciel. Deux pluies d’étoiles filantes rythmeront le mois : les Draconides atteindront leur maximum sous le ciel sombre d’une Lune presque nouvelle, tandis que les Orionides feront leur apparition plus tard en octobre. Saturne atteindra également son opposition : la planète apparaîtra à la fois plus grande et plus brillante, offrant une excellente occasion d’admirer ses célèbres anneaux.

Les pluies de météores, ainsi que les aurores boréales, peuvent être observées sous des ciels sombres préservés de la pollution lumineuse. Mais tout n’est pas perdu pour les observateurs urbains : certains des plus beaux spectacles du mois, notamment les observations de planètes, restent visibles malgré les lumières de la ville. Il suffit de savoir quand et où regarder.

SATURNE À L’OPPOSITION - 4 OCTOBRE

Saturne atteindra son point le plus proche de la Terre, appelé opposition, en fin de journée le 4 octobre. Les jours précédant et suivant cet événement constituent également une excellente période pour observer les célèbres anneaux de la planète.

Pour repérer Saturne, regardez vers le sud-sud-est aux alentours de 23 h ; les conditions d’observation s’amélioreront au cours des heures suivantes à mesure que la planète gagnera de la hauteur dans le ciel. Vous aurez besoin au minimum d’un petit télescope d’amateur ou de jumelles puissantes pour distinguer les denses anneaux de glace et de roche.

Les anneaux de Saturne s’étendent sur environ 273 000 kilomètres et leur composition riche en glace les rend particulièrement réfléchissants.

LA LUNE A RENDEZ-VOUS AVEC MARS - 5 OCTOBRE