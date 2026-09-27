Les huit événements célestes à ne pas manquer en octobre
En octobre, le ciel nous offrira deux pluies d’étoiles filantes, une pleine Lune aux teintes orangées et l’une des dernières occasions de l’année d’admirer le cœur lumineux de la Voie lactée.
Une photographie réalisée en longue exposition montre les étoiles semblant tracer des traînées dans le ciel nocturne au-dessus du parc national de Joshua Tree, en Californie.
Le mois d’octobre offrira de nombreuses raisons de veiller tard pour contempler le ciel. Deux pluies d’étoiles filantes rythmeront le mois : les Draconides atteindront leur maximum sous le ciel sombre d’une Lune presque nouvelle, tandis que les Orionides feront leur apparition plus tard en octobre. Saturne atteindra également son opposition : la planète apparaîtra à la fois plus grande et plus brillante, offrant une excellente occasion d’admirer ses célèbres anneaux.
Les pluies de météores, ainsi que les aurores boréales, peuvent être observées sous des ciels sombres préservés de la pollution lumineuse. Mais tout n’est pas perdu pour les observateurs urbains : certains des plus beaux spectacles du mois, notamment les observations de planètes, restent visibles malgré les lumières de la ville. Il suffit de savoir quand et où regarder.
SATURNE À L’OPPOSITION - 4 OCTOBRE
Saturne atteindra son point le plus proche de la Terre, appelé opposition, en fin de journée le 4 octobre. Les jours précédant et suivant cet événement constituent également une excellente période pour observer les célèbres anneaux de la planète.
Pour repérer Saturne, regardez vers le sud-sud-est aux alentours de 23 h ; les conditions d’observation s’amélioreront au cours des heures suivantes à mesure que la planète gagnera de la hauteur dans le ciel. Vous aurez besoin au minimum d’un petit télescope d’amateur ou de jumelles puissantes pour distinguer les denses anneaux de glace et de roche.
Les anneaux de Saturne s’étendent sur environ 273 000 kilomètres et leur composition riche en glace les rend particulièrement réfléchissants.
LA LUNE A RENDEZ-VOUS AVEC MARS - 5 OCTOBRE
Mars apparaît aux côtés de la Lune lors d’une occultation lunaire observée en 2023. Le 5 octobre, la planète rouge et un fin croissant de Lune formeront à nouveau un rapprochement remarquable, un peu avant l’aube.
Les lève-tôt pourront profiter d’un beau spectacle lunaire le 5 octobre. Le croissant de Lune et la planète Mars, teintée d’orange, se retrouveront côte à côte dans le ciel avant l’aube. Recherchez ce duo au-dessus de l’horizon est ; plus tard dans la matinée, Jupiter apparaîtra également en dessous d’eux, en diagonale.
Ce sera aussi une bonne occasion de porter votre regard au-delà de notre système solaire. Juste sous la Lune se trouvera l’amas de la Crèche, qui renferme environ 1 000 étoiles. Situé à environ 600 années-lumière de la Terre, cet amas apparaît comme une tache floue à l’œil nu sous un ciel sombre. L’observation gagnera en qualité avec de simples jumelles ou un télescope modeste.
PIC DE LA PLUIE D’ÉTOILES FILANTES DES DRACONIDES - 8 ET 9 OCTOBRE
La pluie d’étoiles filantes des Draconides n’est pas la plus impressionnante de l’année, mais son pic coïncidera cette fois avec un fin croissant de Lune décroissante. L’absence de lumière lunaire aidera les observateurs à distinguer même les météores les plus faibles. Sous un ciel sombre préservé de la pollution lumineuse, vous pourrez espérer observer une dizaine de météores par heure.
Les Draconides atteindront leur maximum dans la nuit du 8 au 9 octobre, les meilleures conditions d’observation se situant une à deux heures après le coucher du Soleil. Profitez-en également pour repérer Saturne dans le ciel austral durant la nuit.
NOUVELLE LUNE ET OBSERVATION DU CŒUR DE LA VOIE LACTÉE - 10 OCTOBRE
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La Voie lactée brille au-dessus de cactus saguaros dans la partie ouest du parc national de Saguaro, dans l'Arizona.
L’automne est l’une des périodes les plus propices pour observer le cœur scintillant de la Voie lactée. Contrairement au printemps, lorsque les astronomes amateurs ne peuvent l’apercevoir qu’au petit matin, le centre de notre galaxie devient visible dès la tombée de la nuit.
Et il ne faut pas tarder à en profiter. C’est l’un des derniers mois durant lesquels il sera possible de l’observer, car son cœur se retrouvera derrière le Soleil entre novembre et février environ. Les nuits de nouvelle Lune, comme celle du 10 octobre, offrent les meilleures conditions pour admirer et photographier cette bande lumineuse composée de millions d’étoiles et d’un trou noir supermassif.
MERCURE À SON ÉLONGATION ORIENTALE MAXIMALE - 12 OCTOBRE
Le soir du 12 octobre, regardez vers l’horizon ouest pour apercevoir Mercure au moment de son élongation orientale maximale. Il s’agit du moment où la planète se trouve à sa plus grande distance apparente du Soleil.
Cette planète rapide est généralement trop proche de notre étoile pour être observée facilement, ce qui explique pourquoi les amateurs d’astronomie attendent avec impatience ces périodes d’élongation. Mercure dans cette configuration sera particulièrement visible depuis l’hémisphère Sud, mais les observateurs bénéficiant d’un horizon ouest dégagé pourront également l’apercevoir en Europe et en Amérique du Nord. Gardez également un œil sur le fin croissant de Lune situé à proximité. Par mesure de sécurité, attendez le coucher du Soleil avant de pointer des instruments optiques vers l’ouest.
PLUIE D’ÉTOILES FILANTES DES ORIONIDES - 21 ET 22 OCTOBRE
La pluie d’étoiles filantes des Orionides peut produire jusqu’à 20 météores par heure sous un ciel sombre. Cette année, son maximum se produira dans la nuit du 21 au 22 octobre ; les meilleures conditions d’observation seront réunies avant l’aube. Les météores semblent provenir de la constellation d’Orion.
Ce phénomène est connu pour ses météores brillants et rapides, qui peuvent laisser derrière eux de spectaculaires traînées lumineuses en entrant dans l’atmosphère terrestre. Bien que le pic des Orionides coïncide cette année avec une Lune gibbeuse croissante particulièrement lumineuse, notre satellite se couchera quelques heures avant l’aube, offrant ainsi une fenêtre idéale pour observer l’essaim à son maximum d’intensité. Veillez à vous éloigner de toute pollution lumineuse ou, mieux encore, à séjourner dans un hébergement dédié à l’observation des étoiles.
PLEINE LUNE DU CHASSEUR - 26 OCTOBRE
La pleine « Lune du chasseur » d’octobre se couche derrière les montagnes près de Mammoth Lakes, en Californie, en 2022.
La pleine Lune d’octobre, connue sous le nom de « Lune du chasseur », doit son appellation à la période de préparation des réserves alimentaires pour l’hiver. Notre satellite atteindra sa luminosité maximale peu après minuit le 26 octobre, même s’il est préférable de l’admirer au moment de son lever et de son coucher.
Le disque lunaire offrira un spectacle particulièrement saisissant lorsqu’il se lèvera à l’est au coucher du Soleil et lorsqu’il se couchera à l’ouest à l’aube. Il paraîtra alors non seulement plus grand que d’ordinaire, mais pourra également se teinter d’une profonde couleur orangée.
LES PLÉIADES FAUCHÉES PAR LA LUNE - 27 OCTOBRE
Les Pléiades, également connues sous les noms de M45 ou des Sept Sœurs, sont un amas de jeunes étoiles situé à environ 444 années-lumière de la Terre. Le 27 octobre, la Lune passera devant plusieurs de ces étoiles lors d’un phénomène appelé occultation lunaire.
Dans la soirée du 27 octobre, la Lune brillante passera à proximité de l’amas d’étoiles des Pléiades, aux teintes bleu pâle, et en masquera même temporairement une partie. L’occultation débutera vers minuit (heure de Paris) et s’achèvera peu avant 6 h du matin. Le rapprochement le plus spectaculaire, lorsque la Lune passera devant certaines étoiles des Pléiades, est attendu aux alentours de 3 h 30 du matin.
Le phénomène sera visible dans une grande partie du monde, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Les observateurs de la côte Est des États-Unis pourront assister à l’occultation complète, tandis que le reste du continent pourra profiter du spectaculaire rapprochement entre la Lune et l’amas stellaire.
Stephanie Vermillion est une journaliste, photographe et autrice basée à Cleveland, qui couvre les sujets liés à l’aventure, à la conservation de la nature et au ciel nocturne pour National Geographic, entre autres publications. Elle est l’autrice de 100 Nights of a Lifetime: The World’s Ultimate Adventures After Dark.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.