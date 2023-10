L’espace est-il devenu le nouveau Far West ?

Chaque semaine, Elon Musk envoie près de 60 satellites vers l’orbite basse de la Terre. L’espace est en train de devenir une véritable autoroute : 5 000 de ces boites métalliques appartenant à Starlink, fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX, circulent déjà inlassablement autour de la Terre. Et Elon Musk prévoit d’en envoyer 7 000 de plus dans les prochaines années. « Un fait encore inimaginable il y a dix ans. Les chercheurs estimaient qu’il y aurait quelques centaine de satellite tout au plus, ce qui était déjà énorme », relève Arnaud Saint-Martin, sociologue au CNRS, spécialiste du sujet, et co-auteur d'Une histoire de la conquête spatiale, ouvrage à paraître en février 2024 aux éditions La Fabrique.

Starlink est tout simplement la flotte de satellites la plus importante de l’histoire de l’aéronautique. Le symbole d’un changement d’ampleur et d’une nouvelle ère : celle de la conquête de l’espace par des milliardaires. Starlink, mais aussi Kuiper (le projet de Jeff Bezos), ou encore One Web-Eutelsat… une myriade d’entreprises se ruent sur un territoire longtemps réservé aux scientifiques et aux militaires : l’orbite basse de la Terre.

Que promettent ces entrepreneurs ? Tous la même chose, peu ou prou. De l’Internet rapide, même dans les zones blanches. Comment ? Grâce à ces satellites en orbite basse, c’est-à-dire qui gravitent à 550 km de la Terre. Beaucoup plus proches de nous que les « géostationnaires », positionnés à 35 786 km d’altitude, et qui assuraient traditionnellement les connexions Internet dans les zones blanches – pour des marins pendant une course de voile, ou bien des militaires en opération, par exemple.

L’avantage de ces nouveaux services tient à leur rapidité. L’aller-retour avec le satellite en orbite basse ne prend que 25 millisecondes, contre 600 millisecondes avec un géostationnaire. Voilà qui ouvre de nouvelles perspectives: streaming, appels vidéos, jeux en ligne, y compris au beau milieu du Pacifique… Ce sont en tout cas les arguments de vente de ces géants du net. L’abonnement à cet Internet d’un nouveau genre est déjà possible, aux Etats-Unis depuis 2019, en France depuis 2021.