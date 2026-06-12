Comment repérer ces nuages bleu électrique qui se forment aux confins de l’espace ?

Il existe des nuages de toutes les formes et de toutes les tailles, mais l'une des formes les plus rares se trouve là où les nuages ne devraient pas exister : à environ 80 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, aux confins de l'espace.

« Les nuages noctulescents, c'est l'atmosphère qui se met en avant depuis la lisière de l'espace. Des ondulations fantomatiques d'un bleu électrique qui brillent longtemps après le coucher et avant le lever du soleil », décrit Jen Carfagno, météorologue et co-présentatrice de l'émission America’s Morning Headquarters sur The Weather Channel, chaîne météo américaine.

Les nuages noctulescents ne sont visibles qu'en été, ce qui signifie que la saison optimale pour les observer commence dans l'hémisphère nord. Voici ce que vous devez en savoir.

LES NUAGES NOCTULESCENTS : QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les nuages noctulescents ne ressemblent à aucun nuage sur Terre. Alors que la plupart des nuages se forment à moins de 20 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre dans la troposphère, la couche la plus basse de l'atmosphère, les nuages noctulescents se forment à environ 80 kilomètres au-dessus de la surface dans la mésosphère. Cela en fait les nuages les plus élevés de la planète.

À cette altitude, l'air est très sec et froid, avec des températures pouvant descendre jusqu'à environ -130 °C. « Contrairement aux nuages météorologiques habituels, composés de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace dans la basse atmosphère, les nuages noctulescents sont constitués de cristaux de glace minuscules qui se forment autour de particules de poussière météorique dans la mésosphère », explique Matt Makens, spécialiste des sciences de l'atmosphère.

Cette poussière ne provient pas uniquement de l'espace. Des éruptions volcaniques puissantes peuvent également projeter des particules dans la haute atmosphère, contribuant ainsi potentiellement à la formation de ces nuages. Ce lien a conduit les scientifiques à un curieux mystère historique. Les premières observations documentées de nuages noctulescents ont eu lieu en 1885, soit seulement deux ans après l'éruption du Krakatoa, en Indonésie, qui a fait des dizaines de milliers de victimes.

« Certains chercheurs pensent que cette éruption, qui a projetté d'énormes quantités de vapeur d'eau dans la haute atmosphère, pourrait avoir contribué à déclencher les premiers phénomènes de nuages noctulescents qui ont attiré l'attention des observateurs », explique Matt Makens. « La question de savoir si le Krakatoa les a "créés" ou s'il a simplement attiré l'attention des gens vers le ciel fait encore l'objet de débats ».

QUAND ET OÙ PEUT-ON OBSERVER DES NUAGES NOCTULESCENTS ?

Si vous souhaitez observer des nuages noctulescents, c'est en été que vous aurez le plus de chances d'y parvenir. Ils se forment généralement aux latitudes moyennes à élevées, notamment dans le nord de l'Europe, au Canada et dans le nord des États-Unis.

Si l'été est synonyme de températures de surface plus élevées, la mésosphère se refroidit au-dessus des régions polaires pendant cette saison en raison de la circulation atmosphérique. Ce refroidissement est un élément essentiel à la formation des nuages noctulescents.

« C'est en été qu'a lieu la meilleure combinaison de températures très basses dans la haute mésosphère et d'une humidité atmosphérique et d'une quantité de poussière suffisantes pour former ces nuages aux confins de l'espace », explique Jen Carfagno.

Pour les observer, il faut regarder l'horizon environ une à deux heures après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil. Étant donné que les nuages noctulescents flottent à environ 80 kilomètres au-dessus de la Terre, ils peuvent rester éclairés même lorsque l'obscurité s'est installée en dessous.

« Imaginez-vous dans une vallée sombre alors que le sommet d'une montagne non loin est encore éclairé par le soleil », explique Matt Makens. « Votre ciel est sombre mais les nuages situés à 80 kilomètres d'altitude baignent encore dans la lumière du Soleil ».

Il arrive parfois que l'on puisse apercevoir des nuages noctulescents en dehors de la saison estivale. « Si un lancement de fusée a lieu peu de temps avant le lever de soleil ou après le coucher du soleil, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir ces nuages exotiques en forme de "méduses" ! Il s'agit en réalité de nuages noctulescents », indique Jen Carfagno.

COMMENT LES CHANGEMENTS ATMOSPHÉRIQUES POURRAIENT-ILS AFFECTER LES NUAGES NOCTULESCENTS ?

Les scientifiques cherchent également à déterminer si les nuages noctulescents sont de plus en plus fréquents et ce que cela pourrait révéler sur les changements dans la haute atmosphère terrestre.

Les observations et les données satellites suggèrent que les nuages apparaissent plus fréquemment et à des latitudes plus basses qu'auparavant. Les chercheurs soupçonnent que plusieurs facteurs pourraient contribuer à cette tendance, bien que la cause exacte reste incertaine.

« C'est sans doute une combinaison de facteurs », explique Jen Carfagno. Selon elle, la sensibilisation accrue du public grâce aux réseaux sociaux a probablement entraîné une augmentation du nombre de signalements. Mais « il y a davantage de vapeur d'eau dans notre atmosphère en raison du réchauffement climatique et les nombreux lancements de fusées transportent probablement la poussière et la vapeur d'eau vers des latitudes plus élevées », indique-t-elle. Comme ils se forment aux confins de l'espace, ils pourraient servir d'indicateurs visibles des changements qui se produisent bien au-dessus de la surface de la Terre.

Pour Jen Carfagno, toutefois, leur attrait va au-delà de l'aspect scientifique. « En tant que météorologue et membre à part entière de la Cloud Appreciation Society, observer des nuages noctulescents c'est, pour moi, comme découvrir une couche secrète de l'atmosphère dont la plupart des gens ignorent l'existence », explique-t-elle. « C'est un aperçu de la frontière entre l'atmosphère terrestre et l'espace ».