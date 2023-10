Étoiles filantes : entre mystères, légendes et symbolismes

Dans un ciel étoilé, paisible et serein, une étoile filante traverse soudainement l'obscurité à une telle vitesse qu’on se demande aussitôt si c’était réel. Qui n'a jamais été émerveillé par ce phénomène, ne pouvant s'empêcher de s'exclamer : « Oh, une étoile filante ! Il faut faire un vœu ! »

Les étoiles filantes ont inspiré de nombreuses légendes à travers les époques, avec un lien particulier établi avec la constellation de Persée dans le ciel, et les Perséides. Dans la mythologie grecque, Persée est le héros qui a décapité Méduse et sauvé la princesse Andromède de ce monstre marin. Pour honorer cet exploit, les dieux auraient créé les Perséides, une pluie d'étoiles filantes qui se produit chaque année entre la mi-juillet et la dernière semaine d’août - avec un pic du phénomène entre le 12 et 13 août - offrant un spectaculaire ballet céleste. Du point de vue scientifique, cette pluie de météores visible dans l’atmosphère est associée à la comète périodique 109P/Swift-Tuttle (du nom de ses deux découvreurs).