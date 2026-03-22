Robert Goddard, le visionnaire qui a propulsé l’humanité vers l’espace

En 1904, un jeune homme prononça le discours de valedictorian devant ses camarades d'un lycée du Massachusetts, quelques années avant de lancer des travaux scientifiques novateurs qui rendraient plus tard possibles le vol dans l'espace. Le Robert Goddard adolescent qui se tenait sur l'estrade ce jour-là eut une phrase prémonitoire : « Souvent, les rêves d'hier sont l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain. » Rien ne pouvait être tenu pour acquis, déclara-t-il à son audience.

De nos jours, les mots de Goddard en feraient presque un prophète ; après tout, cet immense pionnier de l'ingénierie spatiale n'est-il pas mort avant de voir l'Homme atteindre l'espace. Pourtant, son influence transpire dans presque chaque aspect de la fuséologie, de l'architecture à étages des fusées au type de propergol utilisé pour propulser de colossales charges utiles dans l'espace. Les travaux scientifiques de Goddard ont jeté les fondations de la discipline et lui valent désormais le titre de « père de la fusée moderne », mais il a fallu plusieurs décennies avant que son génie ne soit pleinement reconnu.

QUI ÉTAIT ROBERT GODDARD ?

Né en 1882 à Worcester, dans le Massachusetts, Robert Hutchings Goddard était le fils d'un inventeur prolifique titulaire des brevets d'une machine à dépouiller les lapins et d'un outil pour souder. Fasciné par les nouvelles technologies de l'époque comme l'électricité et encouragé par son père, le jeune Goddard était un aventurier de l'expérimentation qui rêvait en grand.

À 17 ans, passionné des récits de science-fiction d'auteurs comme H.G. Wells, sa vie bascula lorsqu'il fit un rêve éveillé inspiré par les romans de l'écrivain alors qu'il élaguait les branches d'un cerisier. Assis sur les branches de l'arbre, se remémora-t-il plus tard dans ses mémoires, Goddard imagina un engin capable de voler vers Mars. Ce rêve éveillé fut si saisissant qu'il le cita plus tard comme la principale inspiration pour ses travaux, allant même jusqu'à célébrer chaque année l'anniversaire de l'événement.

Parallèlement à ses études de physique à l'Institut polytechnique de Worcester puis à l'université Clark, Goddard se mit en quête de moyens de concrétiser cette inspiration. Le premier avion avait pris son envol quelques années plus tôt, en 1903, et Goddard inventa en 1907 une nouvelle façon de stabiliser ces engins encore instables. Il proposa aux pilotes d'utiliser des gyroscopes, un dispositif rotatif capable de maintenir son orientation physique quel que soit le mouvement à sa base, pour maintenir l'équilibre et mieux diriger les avions. Le scientifique démontra également le principe scientifique à l'origine du bazooka en 1917 (mis au point en 1942), avant l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale.

Cependant, c'était bien le vol spatial qui captivait toute l'attention de Goddard et, au fil des années, il devint convaincu que les fusées offraient la meilleure technologie pour lancer un engin dans l'espace. Les fusées en forme de tube propulsées par des carburants solides, comme la poudre à canon, existaient depuis des siècles. Désormais professeur à l'université Clark, Goddard avait quant à lui calculé que de tels carburants, ou propergols, ne pourraient jamais permettre de lancer une charge en dehors de l'atmosphère terrestre. En 1908, il théorisa que seuls des propergols liquides pourraient générer l'extraordinaire poussée nécessaire à l'envoi d'une fusée dans l'espace, puis passa plusieurs années à développer les lois de la fuséologie tout en expérimentant des techniques concrètes pour mettre en œuvre ses théories.

LA PREMIÈRE FUSÉE À PROPERGOL LIQUIDE

Finançant lui-même ses recherches qu'il s'efforçait de garder secrètes, Goddard acquit une certaine renommée en 1919 lorsqu'il démontra que la propulsion à propergol liquide des fusées fonctionnerait également dans le vide spatial, à travers des calculs mathématiques et des tests en chambre à vide statique. Les fusées à étages propulsées par des propergols liquides pourraient un jour permettre d'atteindre une vitesse suffisamment élevée pour s'affranchir de l'atmosphère terrestre, écrivait-il.