Une planète à trois soleils en pleine formation dans la constellation du Taureau

La découverte de planètes autour de GG Tau A n’était pas l’objectif principal du travail d’analyse de Dutrey et ses collègues. L’équipe espérait initialement comprendre la longévité d’un tel disque situé au plus profond du système et composé des matériaux nécessaires à la construction de planètes. Ce disque, qui tourbillonne autour de l’étoile la plus solitaire du trio, baptisée GG Tau Aa, mesure environ 15 unités astronomiques de large. De manière générale, comme dans notre système solaire, les planètes se condensent à l’intérieur de ces disques et se forment sur une échelle de plusieurs millions d’années.