De la poussière de Lune vient d’être vendue pour plus de 450 000 euros

DE MAINS EN MAINS

Le trajet de la poussière jusqu’à la vente aux enchères a été tortueux. Il y a plusieurs décennies de cela, la NASA a prêté le sac d’échantillons extérieur et d’autres artéfacts à Cosmosphere, un musée de l’espace au Kansas. Sans que personne ne sache quand, le sac a disparu.

Après le départ de Max Ary, le directeur du musée, en 2002, le personnel a commencé à enquêter sur plusieurs objets manquants. Ils ont découvert que M. Ary avait vendu des pièces du musée parallèlement à celles de sa collection personnelle en empochant tous les bénéfices. Il a été condamné à trois ans de prison et plus de 120 000 euros d’amende pour fraude, vol et blanchissement d’argent.

Une fouille commissionnée par le gouvernement dans la propriété de M. Ary a permis de retrouver plusieurs autres artéfacts. Parmi les nombreux trésors se trouvait le sac de retour d’échantillon. Toutefois, en raison d’une confusion dans les numéros de catalogue, les officiers n’ont pas réalisé l’importance de cet objet à l’époque. L’agence de police U.S. Marshals Service l’a vendu lors d’une vente aux enchères en ligne, regroupant la collection spatiale saisie à M. Ary pour lui permettre de payer ses amendes.

Nancy Lee Carlson of Inverness a remporté la vente du petit sac blanc, ainsi que la poussière incrustée dans ses fibres, pour à peine plus de 910 euros. Elle a ensuite envoyé le sac au Centre spatial Lyndon B. Johnson de la NASA pour vérifier son authenticité. Quelle ne fut pas sa surprise face à leur réponse. Non seulement le sac était bel et bien authentique, mais la poussière contenue à l’intérieur correspondait aux caractéristiques et à la composition des premiers échantillons lunaires rapportés par l’équipage d’Apollo 11.

La NASA a immédiatement refusé de rendre le sac, affirmant qu’il s’agissait d’un trésor national du pays. « Cet artéfact n’aurait jamais dû devenir la propriété d’un individu », a soutenu William Jeffs, porte-parole de la NASA, dans une déclaration en 2017. En plus de sa valeur scientifique, il « représente également l’aboutissement d’un effort national massif impliquant toute une génération d’Américains ».

Au grand dam de l’agence, Mme Carlson a intenté des poursuites pour le récupérer. Elle a eu gain de cause. Elle a ensuite vendu le sac aux enchères pour plus de 1,6 million euros en 2017. La NASA n’a répondu à aucune demande de commentaire concernant ladite vente aux enchères.

Deux ans plus tard, Mme Carlson a de nouveau poursuivi la NASA. Cette fois-ci, elle les accusait d’avoir endommagé le sac lors de l’inspection et d’avoir conservé quelques grains de poussière de son intérieur. Les scientifiques de l’Agence avaient utilisé du ruban de carbone pour récupérer une partie de la poussière incrustée. Le tout a ensuite été placé sur des porte-échantillons en aluminium afin de procéder à l’analyse, des prélèvements qu’ils ont ensuite conservés. Selon Mme Carlson, cette perte l’avait empêchée de vendre le sac pour la valeur initialement estimée.

L’Agence a trouvé un accord avec Mme Carlson et lui a rendu cinq des six porte-échantillons couverts de poussière. Ce sont ces mêmes échantillons qui viennent d’être vendus à Bonhams.

UN COFFRE-FORT LUNAIRE

Au-delà du vacarme juridique, les experts de la Lune sont divisés quant aux conséquences scientifiques de la vente du 13 avril.

« La réponse que nous nous devons de donner est que chaque échantillon est important et peut nous apprendre quelque chose de nouveau », soutient Peter James, géophysicien-planétologue à l’université Baylor au Texas. Seulement, les échantillons vendus ne sont qu’une infime portion des plus de 381 kg de matériel lunaire que les astronautes ont rapporté sur Terre au cours des six missions Apollo de 1969 à 1972. Puisqu’ils ont bien été analysés par la NASA et qu’ils sont similaires à un échantillon bien plus important encore disponible à l’étude, M. James ne considère pas cette vente comme une perte incommensurable pour les scientifiques.

En revanche, il s’est passé plus de 50 ans depuis les derniers retours de fragments lunaires. Chaque échantillon analysé a permis d’en apprendre davantage sur l’histoire de la Lune et sa géologie. L’analyse des roches lunaires des missions Apollo a aidé les scientifiques à élaborer la théorie la plus probable sur les origines de la Lune. Un objet de la taille de Mars serait entré en collision avec la Terre en formation, ce qui aurait éjecté un nuage de débris, lesquels auraient finalement refroidi et fusionné pour former notre unique satellite naturel.