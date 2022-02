Découverte d’une nouvelle planète autour de Proxima du Centaure

En 2016, Proxima b a été découverte, suivie de Proxima c en 2019-2020. « Proxima b est une planète un peu plus grosse que la Terre et elle tourne autour de Proxima du Centaure en 11 jours ». Cette exoplanète intéresse les astronomes puisqu’elle se situe dans la zone qualifiée « d’habitable » par les experts. « C'est la région dans le système où la planète a reçu assez de lumière pour que l'eau soit liquide » explique Alejandro Suárez Mascareño, co-auteur de l’étude.

Proxima b pourrait potentiellement, au vu de son emplacement, avoir à sa surface de l’eau sous forme liquide, mais aucune donnée ne permet de le confirmer pour l’instant. Toutefois, « zone habitable » ne signifie pas que l’humain pourrait y vivre : « c’est loin d’être suffisant pour que cela soit habitable au sens "un humain peut y habiter" » précise Baptiste Lavie.

Quant à Proxima c, il s’agirait probablement d’une planète gelée. Cette exoplanète « tourne en cinq années [terrestres] autour de Proxima », elle se situe beaucoup plus loin de Proxima du Centaure et est donc certainement très froide.

UNE PROUESSE TECHNIQUE D’UNE GRANDE PRÉCISION

« C'est notre voisinage proche, nous sommes très intéressés par ce qu'il se passe si près de nous » affirme Alejandro Suárez Mascareño.

Afin de confirmer la découverte de Proxima b en 2020, les scientifiques ont utilisé un nouvel instrument de grande précision monté sur le Very Large Telescope de l’ESO au Chili, l’ESPRESSO (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations). « Il s’agit d’un instrument de précision construit en partie par l’Université de Genève qui, depuis la découverte de la première planète en 1995, possède une expertise unique dans ce domaine reconnue internationalement » explique Baptiste Lavie.

Au cours de ces observations plus précises, les experts ont repéré un signal pouvant correspondre à une planète en orbite. « C'est une technique indirecte. On n'observe pas la planète directement, on observe les étoiles et on voit l'effet que la planète a sur les étoiles. Comme la planète est en orbite autour de l'étoile, l'étoile bouge aussi. De la même façon que la Terre a un effet sur le soleil. C’est très léger, mais elle le fait un petit peu bouger » ajoute l’astrophysicien João Faria, principal auteur de l’étude.

João Faria décrit ainsi le mouvement périodique qu’ils ont pu constater : « nous la voyons s'éloigner et se rapprocher de nous. […] Ce mouvement périodique a une période de cinq jours, on en déduit qu'il y a une planète. C'est la même technique que nous avons utilisée pour découvrir Proxima b et Proxima c ».

Le scientifique Suisse qualifie cette découverte de « prouesse », assurant que de détecter une si petite planète est très difficile. « La technique des vitesses radiales que nous avons utilisée mesure la vitesse de l’étoile (son mouvement) due à la présence de la planète autour. Pour Proxima d, la vitesse de Proxima du Centaure varie de seulement 1.4 km/h, c’est vraiment très peu ». On parle également de 40 centimètres par seconde.