eRosita : une cartographie inédite de l'univers

Dans la même visée, une équipe scientifique de l’institut Max Planck de physique extraterrestre a placé eRosita sur l’observatoire spatial russo-allemand Spektr-RG en juillet 2019. Cet outil (aujourd'hui éteint) était doté d’un détecteur à rayons X et avait pour but de révéler l’existence de corps célestes qu’on ne saurait voir à l’œil nu, mais qui sont visibles grâce à des émissions thermiques (rayons X chauds) ou des champs magnétiques intenses (rayons x non thermiques). Ces rayons X sont émis ou réfractés par des phénomènes comme la poussière cosmique, des trous noirs, les rémanents d’une étoile massive ou encore des vents stellaires.