Qu’est-ce le trou blanc, l’opposé du trou noir ?

Les trous noirs ont longtemps été considérés comme des objets mathématiques, dont l’existence n’était que pure abstraction. La théorie de la relativité générale élaborée par Einstein suggérait déjà en 1915 qu’un objet de ce type puisse exister, mais il aura fallu plusieurs dizaines d’années pour réunir les preuves de leur présence effective dans l’univers. En avril 2019, la première photo d’un trou noir supermassif et de son ombre était diffusée en conclusion du projet Even Horizon Telescope, posant un terme définitif aux débats sur leur existence.

Les trous blancs eux, en sont toujours au stade des suppositions. « Comme le trou noir, c'est un objet décrit et prévu par la théorie de la relativité générale d'Einstein » indique Carlo Rovelli, astrophysicien, membre du Centre de Physique Théorique de Luminy et co-fondateur de la théorie de la gravité quantique à boucles. Scientifique de renom, il a étudié ces mystérieux objets et a publié récemment un livre sur le sujet.

Théoriquement, les trous blancs sont l’exact opposé des trous noirs, c’est-à-dire qu’ils ne font qu’expulser l’information et la matière, quand les trous noirs ne font que l’absorber. C’est pour cela qu’on les surnomme parfois « fontaines blanches ». « On peut rentrer dans un trou noir, mais pas en sortir tout de suite. On peut sortir d’un trou blanc, mais pas y rentrer », résume Carlo Rovelli.

Le lien entre les trous noirs et les trous blancs, est, selon l’expert, « le même lien qu'il y a entre la trajectoire d'un ballon qui tombe vers le bas et la trajectoire d'un ballon qui rebondit vers le haut. La deuxième est comme la première reversée dans le temps, c'est-à- dire comme si elle était filmée et projetée à l'arrière. »