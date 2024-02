La chasse aux météorites est lancée en Allemagne après le passage d’un astéroïde

L’équipe traverse lentement les champs, les pâtures recouvertes de roseaux et un petit ruisseau des environs du village de Berge. Formant une longue ligne s’étalant de part et d’autre d’un champ, les scientifiques scrutent le sol, séparés de quelques mètres pour couvrir le plus de terrain possible. De loin, ils donnent l’impression de rechercher des champignons ou une personne portée disparue. Comme ils n’ont pas emmené de matériel ou de chiens renifleurs avec eux, ils s’aident de simples loupes pour examiner de plus près les pierres trouvées.

Il y a quelques jours, le sol était gelé et recouvert d’une fine couche de neige. Aujourd’hui, les recherches s’effectuent dans la boue. « La météo ne nous facilite pas la tâche », souffle Lutz Hecht.

Lorsque des fragments de roche provenant de l’espace tombent sur Terre, il n’y a pas de temps à perdre. Les facteurs environnementaux comme la pluie et les processus biologiques des sols contaminent les météorites et les rendent de plus en plus semblables aux roches terrestres avec le temps. Il est alors plus difficile de les identifier.

UNE TRAJECTOIRE IDENTIFIÉE

S’appuyant sur des calculs mathématiques, les chercheurs ont pu déterminer la trajectoire du corps céleste et ainsi restreindre la zone de recherche à une bande de quelques kilomètres carrés. En fonction de leur taille et de leur poids, les fragments de l’astéroïde sont tombés au sol à différents endroits du champ de dispersion : les plus gros à l’ouest et les plus petits à l’est.

« Nous nous sommes d’abord rendus à Nennhausen, où l’on pensait que les météorites étaient tombées, confie le Dr Ansgar Greshake, collègue de Lutz Hecht et directeur scientifique de la collection de météorites du MfN. Mais de nouveaux calculs prenant en compte la vitesse du vent ont démontré que nous devions chercher un peu plus à l’est ». Le temps était en effet orageux la nuit où les météorites sont tombées sur Terre à une vitesse de 15 km/s depuis une altitude de 30 kilomètres. Ces paramètres ont influencé la vitesse à laquelle les corps célestes se sont écrasés au sol et leur direction.

« L’astéroïde ne mesurait qu’environ 1 mètre de diamètre », explique Ansgar Greshake. Il s’est embrassé en entrant dans l’atmosphère terrestre et ce qui en restait s’est fragmenté en milliers de petits morceaux qui sont tombés en se dispersant sur quelques kilomètres. « Si la chance nous sourit, nous en trouverons dans l’un de ces champs », ajoute-t-il.

DES MÉTÉORITES CONVOITÉES

Dès les premières heures, le dimanche matin, les chasseurs de météorites étaient déjà à la recherche de fragments de l’astéroïde. Ce qui s’apparente pour certains à une pluie dangereuse de roches a à leurs yeux une valeur scientifique et financière.

Les météorites contiennent des informations sur l’espace, et donc des preuves éventuelles de l’existence de formes de vie. Si les scientifiques trouvent ce qu’ils recherchent, ils examineront ensuite les météorites en laboratoire. « Grâce à des analyses menées en laboratoire, nous pouvons déterminer avec exactitude depuis combien de temps la météorite est sur Terre, la durée du voyage qu’elle a entrepris et même le temps qu’elle a passé dans l’espace avant ça », détaille le Dr Ansgar Greshake. Et ce n’est pas tout : il est aussi possible d’identifier le type d’astéroïde dont il est question, son orbite et son origine (à savoir, la zone de l’espace qu’elle a quitté et quand).