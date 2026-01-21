La poussière lunaire, l’obstacle invisible que la NASA tente de neutraliser

Les essais consacrés à ce qui allait plus tard devenir l'EDS ont débuté en 2002. Un aimant à poussière sophistiqué était intéressant, mais les chercheurs avaient plutôt besoin d'un dispositif capable de la repousser, afin d'équiper le matériel envoyé sur la Lune d'une fonction d'autonettoyage.

À première vue, l'appareil est d'une simplicité élémentaire : un réseau bidimensionnel d'électrodes transparentes connecté à une source d'énergie très peu gourmande, comme une batterie ou un chargeur solaire. Ces électrodes peuvent ensuite être superposées ou intégrées à l'objet ou la surface que les chercheurs souhaitent garder vierges de débris lunaires. Cependant, comme nous l'explique Buhler, la science derrière cette apparente simplicité fait appel à deux forces particulières de la nature.

La première est héritée du rideau électrostatique : la force de Coulomb. Il s'agit d'une mesure de l'attraction ou de la répulsion entre deux particules porteuses d'une charge électrique. Pour que l'EDS fonctionne, les particules de poussière doivent avoir le même type de charge que les électrodes de l'EDS. En d'autres termes, une particule positivement chargée sera repoussée par une électrode positivement chargée. Si c'est le cas, la force de Coulomb résultante peut alors éjecter la poussière de l'EDS.

Bien entendu, certaines particules de poussière seront négativement chargées et une charge négative est attirée par une charge positive. Pour pallier cette difficulté, les champs électriques de l'EDS alternent rapidement entre positif et négatif afin de projeter les deux types de particules de l'EDS quasi simultanément.

Néanmoins, comme il subsistera toujours une période, aussi brève soit-elle, pendant laquelle l'EDS attirera les particules de charge opposée, les scientifiques ne peuvent pas se fier uniquement à la force de Coulomb pour éradiquer entièrement cette sournoise poussière lunaire. C'est pourquoi l'EDS repose également sur un second effet répulsif, légèrement moins connu : la force diélectrophorétique, ou DEP.

En physique, un matériau peut être « polarisable ». En lui appliquant un champ électrique, ses propres charges positives et négatives se séparent et s'éloignent. Imaginez un globe, puis visualisez toutes les charges positives réunies au pôle Nord et les charges négatives rassemblées au pôle Sud.

Les particules de poussière lunaire sont elles aussi polarisables. Soumise à un champ électrique, chaque particule acquiert un pôle chargé positivement et un pôle chargé négativement.

Afin d'exploiter pleinement ce phénomène, le champ électrique de l'EDS change constamment de forme, pour que sa partie positive balaie le pôle positif de la particule de poussière, et vice-versa. De cette manière, chacun des pôles électriques de la particule subira l'effet répulsif nécessaire pour que ladite particule soit expulsée de l'EDS.

Si les lois de la physique vous sont étrangères, le phénomène peut vous sembler magique, l'essentiel étant de retenir le point suivant : la combinaison de ces deux forces devrait faire des merveilles pour éliminer la poussière lunaire. Les tests réalisés dans des enceintes à vide, à l'aide d'un simulant de régolithe lunaire, nous montrent que l'EDS expulse jusqu'à 99 % de la poussière déposée sur une surface.

Quoi qu'il en soit, la véritable promesse de l'EDS réside dans son adaptabilité remarquable. Il peut agir comme un bouclier enveloppé autour d'un objet : ses électrodes transparentes permettent de protéger l'objectif des caméras, les radiateurs thermiques conçus pour réguler la température d'un engin spatial et les panneaux solaires. Il peut également être cousu dans les combinaisons spatiales. « L'EDS est intégré au matériau des vêtements, directement tissé », déclare Buhler. « C'est une technologie à la flexibilité impressionnante. Nous n'avons pas encore trouvé un matériau auquel il n'est pas possible de l'intégrer. »

L'EDS SUR LA LUNE

Les premiers astronautes du programme Apollo ont rapporté un trésor de roches lunaires et leur lot de poussière collante à des fins d'analyse. Cela dit, ces échantillons sont à la fois rares et scientifiquement inestimables, c'est pourquoi la plupart des tests de technologies comme l'EDS sont effectués avec le simulant de poussière lunaire produit par la NASA. Par chance, les roches présentant des propriétés chimiques semblables à leurs homologues lunaires ne manquent pas sur Terre : les volcans crachent en permanence de la lave qui refroidit et se solidifie pour former des roches rappelant celles de la Lune. Il suffit ensuite de les pulvériser à l'extrême pour obtenir une réplique satisfaisante de la poussière lunaire.

Malgré tout, cela n'a pas empêché Buhler et son équipe de mettre à l'épreuve l'EDS avec de l'authentique régolithe lunaire. « Les sols, les échantillons d'Apollo dont nous disposons, nous avons réussi à balayer la poussière assez facilement », témoigne-t-il.

L'EDS a également fait l'objet de divers tests dans l'espace. Le bouclier a été introduit dans la Station spatiale internationale en 2019. Là-haut, il a été intégré à différents types de verres, de plastiques et de textiles prototypes destinés aux combinaisons spatiales. Le dispositif a réussi haut la main ses examens de répulsion de la poussière.

Plus difficile, l'étape suivante sera de s'assurer que les astronautes seront et bel et bien protégés par l'EDS une fois sur le pôle Sud lunaire. Sur le plan technique, ces chambres à vide remplies de poussière sont formidables, mais elles ne permettent de recréer à l'identique l'environnement lunaire. « Nous ne pouvons pas atteindre le niveau de vide observé à la surface de la Lune », indique Ford. « Je ne peux pas simuler la gravité lunaire. »

Le régolithe pourrait se comporter différemment sur la Lune, tout comme l'EDS. Les essais de l'EDS en laboratoire nous offrent de précieuses données, mais pour Buhler « le seul test qui compte aura lieu sur la Lune ».

Et la Lune, l'EDS y est déjà allé, avec une longueur d'avance sur les astronautes de la mission Artemis.

Ces dernières années, diverses missions privées, non habitées, se sont rendues sur la Lune, avec plus ou moins de réussite. En janvier 2025, dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA, qui vise à étudier le transport des équipements vers la Lune, l'entreprise Firefly Aerospace a lancé un engin spatial en direction de notre satellite naturel. Son alunisseur, Blue Ghost Mission 1, s'est posé sans problème sur la Lune au mois de mars, faisant au passage de Firefly la première entreprise commerciale à réaliser cet exploit.

Dans sa trousse d'instruments scientifiques, l'alunisseur était notamment équipé d'un certain EDS et lorsque celui-ci a finalement été activé, l'équipe dirigée par Bulher a clairement pu assister à l'éjection de la fameuse poussière lunaire d'une multitude de surfaces en verre ou de radiateurs thermiques. Aucun doute donc : l'EDS fonctionne sur la Lune. J'ai demandé à Buhler ce qu'il avait ressenti face à cette découverte.

« Oh, vous n'imaginez pas », m'a-t-il répondu, en riant. « Travailler pendant 20 ans sur un projet et enfin le voir prendre vie… c'est fantastique. C'est avant tout un immense soulagement. »

Bien qu'il n'existe pas encore de date définitive pour la prochaine utilisation officielle de l'EDS, par exemple à l'occasion d'une mission Artemis, plusieurs partenaires industriels de la NASA sollicitent déjà l'agence pour équiper leur technologie du bouclier antipoussière, notamment pour la nouvelle génération de rovers lunaires. « L'EDS suscite un besoin énorme dans presque toutes les missions à venir vers la Lune et Mars », indique Buhler.