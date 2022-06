Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne seront alignées du 17 au 27 juin

La grande majorité de la population mondiale pourra voir cet alignement planétaire, mais certains seront mieux placés que d’autres. Dans les latitudes nord, au-dessus de villes comme New York et Londres, la planète la plus proche du Soleil, Mercure, sera proche de l’horizon et pourrait ainsi être masquée par l’éclat de l’aube. Dans ces régions, les autres planètes seront également proches de l’horizon, ce qui rendra l’observation de toutes les planètes plus difficile.

Toutefois, plus tard dans le mois, Mercure apparaîtra progressivement plus haut dans le ciel, ce qui permettra de la repérer plus facilement. Dans les régions encore plus au nord, telles que la Scandinavie et le nord de l’Alaska, où le Soleil ne se couche jamais à cette période de l’année, les planètes ne seront pas visibles du tout.