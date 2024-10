Météo de l’espace : comment nous protéger des caprices du soleil ?

Si une tempête aussi extrême que l’évènement de Carrington avait lieu aujourd’hui, les dommages matériels et humains seraient innombrables . De nouvelles missions ont donc émergé : aux États-Unis, la NASA et la NOAA sont chargées de prévoir les évènements solaires. Au sein de l’Union Européenne, les trois acteurs qui étudient la question sont l’Agence Spatiale Européenne ( ESA ), l’association européenne de la météorologie et du climat de l’espace ( E-SWAN ) et la commission européenne.

Parce que « notre société dépend de plus en plus des technologies, elle est vulnérable face aux conséquences d’une éruption solaire », explique Giuseppe Mandorlo, qui dirige le projet Vigil dans le cadre du programme de sécurité spatiale de l’ESA .

Sans électricité, les réseaux de communication cesseront également de fonctionner. D’abord, « nous ne serons plus capables de recevoir des informations de nos satellites sur l’état de l’éruption » avance le chercheur. « Mais en plus, tous les réseaux de données sur lesquels nous comptons seront bloqués ». Nous n’aurons plus accès au GPS, qui par extension nous empêchera d’effectuer par exemple, des paiements par cartes bancaires. « Des effets secondaires qui peuvent être beaucoup plus coûteux et beaucoup plus difficiles à gérer que l'effet principal, à savoir la perte du GPS », déplore-t-il.