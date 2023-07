Quelque chose dans notre galaxie clignote toutes les vingt minutes… mais quoi ?

Comme la plupart des objets cosmiques en rotation, le champ magnétique d'une étoile à neutrons ne s'aligne pas sur son axe de rotation. Si le champ magnétique de l'étoile est assez puissant, un rayonnement peut s'échapper de ses deux pôles magnétiques et, à mesure qu'elle tourne, les astronomes peuvent observer une pulsation régulière. « Ce faisceau balaie notre ligne de visée comme un phare », explique Natasha Hurley-Walker.

Ces impulsions d'ondes radio peuvent révéler des informations cruciales sur ces objets. La vitesse à laquelle la rotation change au fil des ans correspond à la fois à l'intensité du champ magnétique de l'étoile et aux processus physiques à l'origine des impulsions. Lorsque l'étoile ralentit sa rotation, une partie de l’énergie cinétique de cette dernière est transformée en émissions supplémentaires. Les changements de rotation de GPM J1839-10 ne sont néanmoins pas suffisants pour expliquer un transfert d'énergie permettant ces sursauts radio, indique Natasha Hurley-Walker, ce qui suggère que quelque chose d'autre contribue au signal.

Le fait que ces deux objets étranges aient été découverts dans notre propre galaxie à moins d'un an d'intervalle a également été une surprise. Observer des étoiles à neutrons est assez rare, et ces objets, avec leur rotation lente et leurs signaux radio, sont encore plus rares.

« Nous pensons qu'il y en a si peu qu’il aurait été normalement impossible d’en détecter deux en un an dans le cadre d'une étude aussi restreinte », explique Nanda Rea, astrophysicienne à l’Institute of Space Sciences, à Barcelone, en Espagne, et coautrice de la récente étude.

UN VESTIGE STELLAIRE DIFFÉRENT

Il se peut que ces mystérieux pulsars ne soient pas des étoiles à neutrons, mais plutôt un autre type de vestige stellaire, que l’on rencontre beaucoup plus souvent, dont la rotation est plus lente et qui est plus grand. Il pourrait s'agir de naines blanches.

Alors que les étoiles à neutrons sont le résultat de l'explosion d'étoiles géantes, les naines blanches sont les restes du cœur d'étoiles de taille modérée, comme le soleil. À leur taille maximale, les naines blanches contiennent environ la masse d'un soleil dans une sphère de la taille de la Terre, au lieu de celle d'une ville comme les magnétars. Le nombre d'objets de ce type estimé dans la Voie lactée signifie qu'il serait logique, en un an, d'en trouver deux dont les champs magnétiques sont très puissants, explique Nanda Rea.

Une naine blanche isolée ne devrait pas être en mesure de produire les puissantes émissions radioélectriques détectées par les scientifiques, mais peut-être nous en reste-t-il davantage à découvrir sur le sujet.

Ces dernières années, les chercheurs ont découvert quelques naines blanches avec un champ magnétique extrêmement puissant. L'astrophysicien Manuel Malheiro, de l'Institut technologique d’aéronautique du Brésil, signale qu'une naine blanche dont le champ magnétique est très fort, avec une période de rotation de sept minutes a été découverte en 2021. Cette étoile pourrait être le résultat de la fusion de deux naines blanches, ce qui la rendrait plus massive, avec une rotation plus rapide et un champ magnétique plus puissant que les étoiles avant à la fusion.

Manuel Malheiro a étudié la possibilité que des naines blanches dont le champ magnétique est très puissant soient certaines de ces sources, présumées être des étoiles à neutrons, et pense que c'est probablement le cas des deux nouveaux objets. S'il s'agit d'étoiles à neutrons, il est clair qu'elles sont très étranges. Il suggère aux chercheurs d'envisager « plus sérieusement » que ce soient des naines blanches pulsars qui soient les sources de ces signaux radio.

LA RÉSOLUTION D'UN MYSTÈRE COSMIQUE

Le mois dernier, Natasha Hurley-Walker a participé à une conférence consacrée aux objets compacts émettant des signaux radioélectriques. Après la présentation de la découverte réalisée par son équipe et elle, elle a demandé aux scientifiques présents dans l'assistance s'ils pensaient que ces sources mystérieuses étaient des étoiles à neutrons, des naines blanches ou bien un objet complètement différent. « Les trois réponses ont été données de manière égale », indique-t-elle.

Cela demeure un mystère pour le moment. Cependant, les scientifiques ayant trouvé le nouvel objet très rapidement après avoir utilisé leurs nouveaux algorithmes de recherche, ils espèrent en découvrir d'autres de ce type dans les années à venir.

« Lorsque l'on observe le ciel comme personne ne l’a fait auparavant, il y a presque toujours quelque chose à trouver », déclare l'astrophysicien Jason Hessels, de l'université d'Amsterdam. Ses collègues et lui collaborent avec Natasha Hurley-Walker pour rechercher d'autres objets de ce type à l'aide de LOFAR (Low Frequency Array), un interféromètre radio européen qui couvre les Pays-Bas et plusieurs autres pays du continent.