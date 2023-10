Conquête spatiale : vers l'infini et au-delà

« J’adore le moment où elle n'est plus qu'une étoile ! », s’est exclamée Christina Koch. L’astronaute de la Nasa et trois de ses collègues, en combinaison de vol bleue, installés surune butte au centre spatial Kennedy, en Floride, avaient les yeux rivés sur la voûte céleste, alors que la plus puissante fusée de l’histoire se transformait en un petit point lumineux. Un peu plus tôt, à 1 h 47 du matin (heure locale), le 16 novembre 2022, le lanceur haut de 98 m du nom de Système de lancement spatialS (Space Launch System, ou SLS) avait décollé. Chaque crépitement de ses 39,1 méganewtons (MN) de poussée au décollage faisait vibrer ma cage thoracique.

Cet engin colossal, fonçant vers son objectif à plus de 28100 km/h, emportait la capsule Orion, conçue pour emmener des astronautes plus loin dans le cosmos qu’aucun être humain ne s’est jamais aventuré. Afin d’évaluer les effets de l’espace lointain sur le corps, un mannequin appelé Campos et deux torses artificiels de type féminin avaient été installés dans l’habitacle en forme de dôme. Durant les vingt-cinq jours, dix heures et cinquante-trois minutes suivants, ces cobayes se sont éloignés à près de 500 000 km de la Terre, pour ensuite retraverser l’atmosphère à environ 40 000 km/h. Lors de sa prochaine sortie, Orion aura à son bord quatre personnes en chair et en os pour un vol autour de la Lune. Christina Koch espère faire partie du voyage.

Le lancement de la mission Artemis I en 2022 a été un jalon important pour la Nasa. L’agence spatiale américaine ambitionne en effet de ramener des hommes sur la Lune, pour la première fois depuis plus de cinquante ans. Si tout se passe comme prévu, Artemis II pourrait mettre un équipage en orbite lunaire dès novembre 2024. Puis viendrait Artemis III – alunissage d’un vol habité – dès la fin 2025, avant d’autres missions devant établir une présence humaine sur place.

Pourquoi retourner sur la Lune? Déjà, parce que sa surface reste une source d’émerveillement pour la science. Ses roches et poussières témoignent de l’évolution de l’activité solaire sur 4,5 milliards d’années. Ses cratères pourraient nous éclairer sur les impacts qui frappèrent aussi la Terre par le passé ; les poussières glacées de ses pôles Nord et Sud, sur l’apparition de l’eau dans le système solaire. Artemis prévoit d’ailleurs l’envoi d’astronautes près du pôle Sud pour y étudier de potentiels gisements de glace – une étape pouvant mener à leur collecte pour en tirer eau, oxygène et carburant.